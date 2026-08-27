Што ќе нè снајде ако кинеската економија почне да се лади?

Кога во Кина фабриките произведуваат помалку, граѓаните трошат повнимателно или градежниот сектор забавува, а последиците не остануваат зад кинеските граници. Тие стигнуваат до европските фабрики, до цените на суровините, до транспортот, па на крај и до продавниците. Кина одамна не е само огромен пазар некаде на другиот крај од светот. Таа е еден од главните мотори на глобалната трговија.

И токму затоа економистите внимателно ги следат бројките од Пекинг.

Кинеската економија во првиот квартал од 2026 година пораснала за 5 проценти на годишно ниво, но економските прогнози покажуваат забавување во текот на годината. Според најновите проценки, растот во 2026 година би можел да се движи околу 4,4 до 4,6 проценти. Причината не е една. Потрошувачката останува релативно слаба, секторот за недвижности сè уште е под притисок, а неизвесноста во светската трговија дополнително ја усложнува ситуацијата.

На прв поглед, четири или пет проценти раст звучат одлично. Но кај Кина мерилото е поинакво. Земјата со години беше навикната на многу повисоки стапки и токму тој раст ја претвори во фабрика за светот.

„Кинеската економија и понатаму премногу се потпира на извозот, додека домашната побарувачка и потрошувачката остануваат слаби“, предупредуваат економистите од меѓународните финансиски институции. Нивната оценка е дека таквиот модел тешко може бесконечно да продолжи.

Уште подиректно, една од оценките гласи: „Кина не може да се потпира на раст предводен од извозот во иднина“.

А зошто тоа треба да го интересира обичниот купувач во Европа?

Одговорот се гледа во продавниците. Телефони, компјутери, електроника, машини, делови за автомобили, мебел, осветлување, играчки, текстил. Огромен број производи или доаѓаат директно од Кина или содржат компоненти произведени таму.

Само во 2025 година Европската Унија увезла кинески производи во вредност од 559,4 милијарди евра. Кина учествувала со 22,3 проценти во вкупниот увоз на стоки од земји надвор од Унијата и била најголемиот извор на европски увоз. На врвот биле електричната опрема и електрониката, машините, хемиските производи и возилата.

Тоа значи дека секое посериозно нарушување во кинеското производство може брзо да се префрли во Европа. Ако фабриките доцнат со испораките, компаниите чекаат делови. Ако транспортот поскапи, трошокот се префрла во цената. Ако кинеското производство се намали, може да се нарушат цели производствени синџири.

Но постои и обратна страна.

Кога домашната побарувачка во Кина е слаба, производителите бараат повеќе купувачи во странство. Тоа може да донесе поевтина кинеска стока на европскиот пазар. Добро за потрошувачот кој бара пониска цена, но многу понепријатно за европската фабрика која треба да се натпреварува со неа.

Економистите токму тука го гледаат еден од поголемите ризици.

„Кина е едноставно преголема за да создава значителен раст само преку извоз“, се наведува во една од оценките, со предупредување дека продолжувањето на таквиот модел може дополнително да ги зголеми глобалните трговски тензии.

Кина е важна и како купувач. Огромниот индустриски систем троши нафта, метали, енергија и други суровини. Кога кинеската економија забрзува, расте и побарувачката. Кога забавува, притисокот врз цените може да се намали.

Затоа една економска бројка објавена во Пекинг понекогаш завршува како промена на цена илјадници километри подалеку.

И тоа е суштината. Кина можеби е далеку на картата, но во светската економија е многу поблиску отколку што изгледа.

Б.З.М.