Речиси половина од светските испораки на нафта доаѓаат од воени зони

Речиси половина од светската нафта доаѓа од земји погодени од конфликт во 2026 година, покажуваат пресметките на „Reuters“. Тие укажуваат дека актуелните нарушувања на снабдувањето ги засенуваат претходните енергетски кризи.

Пред шест месеци, нападите на САД и Израел врз Иран предизвикаа најголема криза во снабдувањето со нафта во историјата, без јасен крај на повидок.

Во исто време, војната меѓу Русија и Украина доведе до ограничувања во производството и рафинирањето, вклучително и во соседен Казахстан оваа година.

Продолжениот конфликт во Либија и американските ограничувања на извозот на венецуелска нафта на почетокот на годината дополнително го засилија притисокот.

Земјите погодени од овие конфликти произведувале вкупно околу 45 милиони барели дневно, врз основа на податоците за производството во 2025-та година, што претставува повеќе од 43 отсто од светското снабдување, покажуваат пресметките на „Reuters“, засновани на податоци на Меѓународната агенција за енергија (МАЕ).

Нарушувањата во снабдувањето ја зголемија зависноста на светот од американската нафта, иако и нејзиното производство повремено беше погодено од лоши временски услови.

Не сите нарушувања во снабдувањето оваа година се случија во исто време.

Додека Саудиска Арабија пренасочува нафта кон Црвеното Море, а извозниците од Персискиот Залив тајно извезуваат нафта преку Ормускиот Теснец, прекинот на испораките на нафта од Заливот во моментов изнесува меѓу 5 и 7 милиони барели дневно, според проценките на аналитичарите.

Но ризиците за вкупното снабдување остануваат високи, што го покажаа нападите во Црвеното Море и во близина на Суецкиот Канал во Египет во јули.

Конфликтите во Персискиот Залив и во Украина го намалија и глобалниот капацитет за рафинирање за околу една десетина.

Украина нападна голем дел од руската мрежа за рафинирање, изведувајќи напади врз рафинерии дури и во оддалечени области, како Омск, на 2.700 километри од украинската територија.

Русија се соочува со недостиг на гориво и го забрани извозот на бензин и дизел, што дополнително го затегна глобалниот пазар на горива.

Повисоките цени на горивата станаа клучен двигател на инфлацијата, придонесувајќи за повисоки каматни стапки на кредитите и за зголемување на американскиот долг до рекордни 40 трилиони долари.

Цените на дизелот во САД се зголемија до рекордни нивоа, иако рафинериите работат со полн капацитет.

МАЕ ослободи рекордни количини од своите вонредни резерви за да ги ублажи нарушувањата во снабдувањето. Ослободувањето на резервите во голема мера заврши, иако светските залихи продолжуваат да се намалуваат.