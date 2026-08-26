Еве каде во Европа може да летувате за помалку од 100 евра дневно: Детален список на градови

Тирана се издвои како најповолен град со дневен трошок од 59 евра по лице, додека Букурешт, Анталија, Варшава и Истанбул исто така се меѓу најевтините дестинации.

Промените на туристичкиот пазар ја одбележаа изминатата година. Поради силниот раст на цените на авионското гориво, многу патници се откажуваат од далечните дестинации, но поволни можности за патување во септември сè уште има низ цела Европа.

Туристичката агенција Thomas Cook ги анализирала трошоците во повеќе од 50 популарни дестинации и издвоила 13 европски градови во кои може да се престојува со буџет до 100 евра по лице дневно.

Во пресметката се вклучени просечните цени за ноќевање во хотел со три ѕвезди, оброк во поевтин ресторан, кафе, дневен билет за автобус и влезници за туристички атракции.

Тирана нуди најмногу за вложените пари

На врвот на листата се најде Тирана, каде проценетиот дневен трошок изнесува само 59 евра по лице. Ноќевање во хотел со три ѕвезди во просек чини 32 евра, вечера во попристапен ресторан околу 8,50 евра, додека локално пиво може да се најде за околу 1,50 евра.

На второто место е Букурешт, со просечен дневен трошок од 66 евра. Вечера во романската престолнина чини нешто повеќе од 12 евра, додека за дневен билет за автобус се потребни околу 1,50 евра.

Меѓу првите пет се најдоа и две турски дестинации. Анталија го дели третото место со Варшава, со проценет дневен буџет од 78 евра, додека Истанбул е на петтото место со 82 евра дневно.

Сместувањето во Истанбул е меѓу најповолните на листата. Просечното ноќевање изнесува околу 28 евра по лице, додека поедноставен оброк може да се најде за осум до девет евра.

Според Николас Смит, директор за сегментот одмори во Thomas Cook, градовите во Источна Европа и Турција континуирано нудат пристапни цени, но со растот на бројот на туристи веројатно нема уште долго да останат надвор од главниот туристички фокус.

Најповолните европски градови

Тирана, Албанија – 59 евра

Букурешт, Романија – 66 евра

Анталија, Турција – 78 евра

Варшава, Полска – 78 евра

Истанбул, Турција – 82 евра

Мугла, Турција – 87 евра

Краков, Полска – 87 евра

Вилнус, Литванија – 90 евра

Франкфурт, Германија – 90 евра

Лион, Франција – 91 евро

Талин, Естонија – 93 евра

Ираклион, Грција – 99 евра

Порто, Португалија – 100 евра

Според оваа пресметка, патувањето низ Европа не мора секогаш да значи трошење стотици евра дневно. Особено интересни остануваат Балканот, Источна Европа и Турција, каде сместувањето, храната и локалниот превоз сè уште можат да бидат значително поевтини отколку во најпопуларните западноевропски туристички центри.