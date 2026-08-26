Волстрит во плус, но инвеститорите се внимателни: Компаниите за чипови го повлекоа Nasdaq нагоре

Американските берзи во вторникот завршија со умерен раст, иако расположението на инвеститорите останува поделено меѓу оптимизмот околу технолошкиот сектор и сè поголемата загриженост за потрошувачката и трговските тензии. Индексот S&P 500 порасна за околу 0,2 проценти, Nasdaq Composite за 0,5 проценти, а Dow Jones Industrial Average додаде околу 91 поен, односно 0,2 проценти.

Најголем импулс дојде од секторот на полупроводници. Акциите на Nvidia пораснаа за повеќе од 1 проценти пред објавувањето на резултатите на компанијата, со што се приближија до прекин на седумдневната серија падови. AMD напредуваше за околу 4 проценти, а Micron Technology за околу 2 проценти. Очекувањата околу Nvidia повторно се во центарот на вниманието бидејќи компанијата останува еден од најважните барометри за инвестициите во вештачка интелигенција и побарувачката за напредни чипови.

Паралелно со растот на технолошките акции, приносите на американските државни обврзници продолжија да се намалуваат втор ден по ред. Приносот на десетгодишната американска обврзница се спушти на околу 4,658 проценти. Пониските приноси обично им одат во прилог на технолошките компании, бидејќи ја намалуваат дисконтната стапка со која инвеститорите ги вреднуваат нивните идни приходи. Цената на нафтата, пак, падна за повеќе од 3 проценти.

Сликата беше многу полоша кај дел од компаниите ориентирани кон потрошувачите. Акциите на Dick’s Sporting Goods паднаа за повеќе од 29 проценти по разочарувачки деловни резултати, што компанијата ја стави на пат кон еден од најлошите берзански денови во својата историја. Под притисок беа и Walmart и Target, чии акции се намалија за околу 1, односно 4 проценти.

Токму потрошувачот станува една од најважните точки што Волстрит ги следи во моментов. Најновите податоци на Conference Board покажуваат дека индексот на доверба на американските потрошувачи во август се намалил за 0,8 поени, на 89,4. Оценката за тековната состојба се подобрила, но очекувањата за иднината значително се влошиле, што покажува дека домаќинствата стануваат повнимателни во поглед на приходите, работните места и економските услови во следните месеци.

За пазарите, сепак, постои важна разлика меѓу песимизмот и реалното трошење. Инвеститорите можат одреден период да игнорираат анкети што покажуваат полошо расположение, но многу потешко можат да игнорираат слабеење на реалната потрошувачка. Токму затоа резултатите на трговските компании и наредните макроекономски податоци ќе бидат внимателно следени.

Дополнителна неизвесност носи и новата ескалација во трговските односи меѓу САД и Канада. Канадската влада веќе најави контрацарини како одговор на американските мерки, што повторно го отвора ризикот од повисоки увозни трошоци и дополнителен притисок врз цените и маржите на компаниите.

Во следните денови вниманието на Волстрит ќе биде насочено кон новите податоци за американската економија, PCE-инфлацијата и сигналите од Федералните резерви. Самата Conference Board во најновата анализа посочува дека инвеститорите внимателно го следат претстојното обраќање на претседателот на ФЕД, Кевин Ворш, во контекст на идната монетарна политика, каматните стапки и приносите на државните обврзници.

Така, Волстрит моментално се движи меѓу две спротивставени приказни. Од една страна, чиповите и вештачката интелигенција повторно носат оптимизам и капитал кон технолошкиот сектор. Од друга, послабата доверба на потрошувачите, проблемите кај трговците и новите царински конфликти потсетуваат дека американската економија сè уште има сериозни ризици пред себе.