Мате Римац ја гледа иднината на автомобилите поинаку: Кинезите ќе го освојуваат масовниот пазар, бензинот ќе остане во луксузот

Електричните автомобили ќе стануваат сè подоминантни на масовниот пазар, а кинеските производители би можеле да бидат меѓу најголемите добитници од таа трансформација. Сепак, моторот со внатрешно согорување нема целосно да исчезне. Напротив, кај најскапите спортски и луксузни автомобили може да преживее уште долго, смета Мате Римац, извршен директор на Bugatti Rimac.

Во разговор за CNBC, Римац ја споредува иднината на автомобилската индустрија со она што веќе се случи кај часовниците. Паметните часовници денес можат да понудат неспоредливо повеќе функции од класичниот механички часовник, но тоа не го уништи пазарот на швајцарски часовници вредни десетици или стотици илјади евра. Токму спротивното – механиката, традицијата и рачната изработка станаа дел од нивната ексклузивност.

Според Римац, нешто слично може да се случи и со автомобилите. За огромен дел од купувачите електричниот погон ќе биде рационален избор, особено како што технологијата напредува, а електричните модели стануваат подостапни. Во тој сегмент тој очекува силно присуство на кинеските производители, кои веќе агресивно настапуваат со комбинација од технологија, опрема и конкурентни цени.

На сосема другиот крај од пазарот, меѓутоа, важат поинакви правила. Купувачот кој издвојува неколку милиони евра за автомобил не бара само превозно средство, ниту пак неговата одлука зависи исклучиво од забрзувањето, потрошувачката или практичноста. Тука се продаваат емоција, звук, механика, историја, рачна изработка и чувството дека автомобилот е нешто што не може да го има секој.

Токму затоа е интересна одлуката на Bugatti со новиот Tourbillon. Наместо целосно електричен наследник, компанијата разви хибриден хиперавтомобил со атмосферски 8,3-литарски V16 мотор и три електромотори. Само бензинскиот мотор испорачува околу 1.000 коњски сили, а целиот систем достигнува 1.800 КС.

Тоа е речиси спротивно од трендот што последниве години доминира во автомобилската индустрија. Но токму во тоа Римац ја гледа логиката на Bugatti – компанијата не треба да се натпреварува со масовните производители во тоа кој ќе направи поевтин или попрактичен електричен автомобил, туку да создава нешто што купувачите го доживуваат како автомобилска уметност.

Tourbillon е ограничен на само 250 примероци, со почетна цена од околу 4,5 милиони долари. Според информациите што ги изнесе Римац, целата планирана серија е веќе резервирана, а купувачите во просек трошат дополнителни 600.000 до 700.000 долари само за персонализација.

Токму персонализацијата станува еден од најинтересните делови од бизнисот со ултралуксузни автомобили. За најбогатите клиенти веќе не е доволно да купат редок автомобил – сакаат нивниот примерок да биде различен од сите останати. Посебни материјали, бои, детали во ентериерот и целосно уникатни изведби можат драматично да ја зголемат конечната цена.

Затоа автомобилската индустрија во следните години би можела да се подели на два сè поразлични света. Во едниот ќе има милиони електрични автомобили кај кои ќе бидат пресудни цената, батеријата, софтверот, автономијата и производствената ефикасност. Тука кинеските компании веќе покажуваат дека можат сериозно да ги притиснат традиционалните европски производители.

Во другиот свет ќе останат неколку стотици автомобили годишно, создадени за купувачи за кои практичноста речиси и не е фактор. Таму моторот со внатрешно согорување може да преживее токму затоа што повеќе нема да биде неопходност, туку луксуз.

Римац смета и дека со развојот на електрификацијата, автономното возење и вештачката интелигенција, чистите перформанси постепено ќе стануваат помалку важни кај најскапите автомобили. Кога огромна моќност и забрзување ќе може релативно лесно да понуди електричен погон, вистинската премија ќе се плаќа за нешто друго – човечкото знаење, изработката, карактерот и уникатноста.

Тоа можеби е и најинтересниот парадокс на електричната револуција: колку повеќе автомобилите стануваат дигитални, електрични и слични по начинот на кој ја испорачуваат моќноста, толку повредна може да стане старата механика кај оние автомобили што се создадени да бидат нешто повеќе од превозно средство.