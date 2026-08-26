„Volkswagen“ претстави нов пикап кој би можел да биде хит – но нема да можете да го купите (ФОТО)

„Volkswagen“ во Бразил го претстави „Tukan“, нов компактен пикап кој од 2027-ма година ќе се обиде да освои дел од пазарот на модели како „Fiat Strada“ и „Chevrolet Montana“.

„Tukan“ е целосно развиен во Бразил и таму ќе се произведува. Тој ќе го замени долгогодишниот модел „Saveiro“, кој со години е присутен на јужноамериканскиот пазар.

Новиот пикап ќе биде достапен во две верзии – со една кабина и еден ред седишта (single-cab) или со две кабини и два реда седишта (double-cab).

Верзијата со една кабина е наменета за купувачите на кои им е најважен што поголем товарен простор, додека „double-cab“ ќе понуди повеќе простор за патниците.

Дизајнот го следи актуелниот стил на „Volkswagen“, со остри LED светла инспирирани од европскиот „Tiguan“, нагласени рабови околу тркалата и голем број заштитни пластични елементи.

Најбогатата верзија „Extreme“ ќе има препознатлива жолта боја, темни алуминиумски фелни, целосно LED осветлување и заштитна рамка зад кабината.

Технологија од „T-Cross“, но со лиснати пружини

„Tukan“ користи модифицирана верзија на механичката „MQB“ платформа, која се користи и кај „Volkswagen T-Cross“.

Сепак, станува збор за првиот модел базиран на „MQB“ платформата кој користи задни лиснати пружини, решение кое овозможува поголема носивост и е особено погодно за пикап.

„Volkswagen“ наведува дека прототипите за време на развојот поминале повеќе од 2 милиони километри тестирања.

Деталните технички спецификации сè уште не се објавени, но потврдено е дека „Tukan“ ќе добие 1,5-литарски турбо „TSI“ мотор со благ хибриден систем, а ќе бидат достапни и класични мотори што можат да користат бензин и етанол.

Производството ќе се одвива во фабриката во Сао Жозе дос Пињаис, Бразил, со дури 76 отсто локално произведени компоненти.

Првите испораки на јужноамериканскиот пазар се очекуваат на почетокот на 2027-ма година.

„Volkswagen“ планира да инвестира околу 3,9 милијарди долари во развојот и производството на нови модели во регионот. „Tukan“ е дел од поширок план со кој германскиот производител до 2028-ма година планира да претстави дури 21 нов модел.

Според достапните информации, „Tukan“ засега е наменет за јужноамериканскиот пазар, па затоа не се очекува да се продава во Европа.