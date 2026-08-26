Псилиумот е нов хит за слабеење, но може ли навистина да го замени „Ozempic“?

Псилиумот во последните години привлече големо внимание како наводно поевтина алтернатива на „Ozempic“. Станува збор за извор на растворливи растителни влакна кои можат да придонесат за подолго чувство на ситост и да помогнат во регулирањето на варењето, шеќерот во крвта и холестеролот.

Сепак, експертите предупредуваат дека неговото дејство не може да се споредува со она на семаглутидот и дека псилиумот не е замена за лекови како „Ozempic“ и „Wegovy“, пишува „Health“.

Што е псилиум и како делува?

Псилиумот се продава во форма на прав, капсули и други додатоци во исхраната.

„Псилиумот е додаток во исхраната со растворливи влакна. Традиционално се користи за регулирање на варењето, односно кај запек или дијареја, бидејќи помага во формирањето на столицата“, објаснува д-р Ајрин Сону, клиничка професорка по гастроентерологија на „Stanford Medicine“.

Освен што може да помогне за варењето, растителните влакна можат да придонесат и за чувството на ситост. Псилиумот впива вода и го зголемува својот волумен, па по консумирањето може да помогне човекот подолго да се чувствува сит.

Токму поради тоа започнаа споредбите со лекови како „Ozempic“ и „Wegovy“.

Псилиумот може да има позитивен ефект и врз регулирањето на шеќерот во крвта кај луѓето со дијабетес тип 2, но механизмот на неговото дејство значително се разликува од оној на семаглутидот.

Псилиумот сепак не е природен „Ozempic“

Експертите нагласуваат дека псилиумот не е соодветна замена за „Ozempic“. Не постојат ниту истражувања кои директно ги споредуваат ефектите на псилиумот и семаглутидот.

„Иако крајниот резултат до одреден степен е сличен кога станува збор за чувството на ситост, псилиумот дефинитивно не делува на ист начин како семаглутидот“, вели д-р Сону.

Семаглутидот припаѓа на групата лекови кои го имитираат дејството на хормонот GLP-1. Тој, меѓу другото, влијае врз апетитот, лачењето инсулин и празнењето на желудникот.

Псилиумот, од друга страна, првенствено делува како растворливо влакно кое впива вода во дигестивниот систем и го зголемува својот волумен.

Најголемата разлика се гледа токму кај слабеењето.

Според д-р Вилијам Јенси, професор по медицина и директор на Центарот за животен стил и контрола на телесната тежина при „Duke Health“, со „Wegovy“ просечно може да се изгубат околу 15 отсто од телесната тежина.

„Со псилиум тоа би можело да биде само мал дел од процентот, или можеби еден до два проценти, доколку воопшто дојде до губење на килограми. Тоа не може да се споредува“, вели тој.

Д-р Сону исто така нагласува дека псилиумот не е познат како ефикасен метод за слабеење.

Тогаш зошто е корисен псилиумот?

Популарноста на лековите за слабеење поттикна голема потрага по поевтини и полесно достапни алтернативи. На социјалните мрежи различни додатоци во исхраната, меѓу кои и берберин, почнаа да се рекламираат како природен „Ozempic“.

Експертите предупредуваат дека производите што се купуваат без рецепт не можат да понудат резултати споредливи со оние на современите лекови за слабеење.

„На лековите „Ozempic“ или „Wegovy“ се чекаше со децении. Не мислам дека нивното дејство може да се копира со постојните производи или додатоци што се купуваат без рецепт“, вели д-р Јенси.

Тоа, сепак, не значи дека псилиумот нема свои предности.

Може да помогне во регулирањето на столицата, а постојат докази и за неговото позитивно влијание врз нивото на холестерол и контролата на шеќерот во крвта. Растворливите влакна може да бидат корисни и кај некои луѓе со синдром на иритабилно црево.

Не е за секого

Псилиумот генерално се смета за безбеден кога се зема според упатствата и со доволно течност. Сепак, кај некои луѓе може да предизвика надуеност и гасови.

Посебна претпазливост е потребна кај лицата со одредени заболувања на дигестивниот систем.

„Ако имате одредени дигестивни заболувања, симптомите може да се влошат“, предупредува д-р Сону. Како пример ја наведува гастропарезата, состојба при која желудникот побавно се празни и поголеми количества влакна можат дополнително да ги влошат тегобите.

Псилиумот може да влијае и врз апсорпцијата на одредени лекови. Затоа луѓето кои редовно земаат терапија треба да се консултираат со лекар или фармацевт за правилната употреба.

Заклучокот на експертите е дека псилиумот може да биде корисен додаток во исхраната и добар извор на растителни влакна, но не треба да се смета за евтина или природна замена за „Ozempic“.