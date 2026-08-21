ПОВТОРНО НА УЧИЛИШТЕ СО ПОМАЛ ТРОШОК: Заштедете и до 6.000 денари со „BACK TO SCHOOL“ попустите од „ТВОЈ ШПАРКАСЕ КРУГ“

Нова учебна година значи нов ранец, училиштен прибор, патики, спортска опрема, облека и уште многу други набавки. А кога на списокот ќе се додадат и трошоците за уредување на детската соба или други подготовки, сумата за почетокот на учебната година може брзо да порасне.

Затоа, оваа година подгответе се за на училиште со помал трошок – со Шпаркасе картичката во паричникот.

Во рамките на платформата за партнерства и лојалност „Твој Шпаркасе круг“, Шпаркасе Банка подготви специјална „Back to School“ понуда, со која имателите на сите Шпаркасе картички можат да остварат од 5 % до 40 % попуст кај повеќе од 30 партнери, во категории што ги покриваат најважните подготовки за новата учебна година.

Од училиштен прибор и опрема, до спортска облека и патики – со едноставно плаќање со Шпаркасе картичката, клиентите можат да заштедат и до 6.000 денари при набавките за целото семејство.

Во „Back to School“ понудата се вклучени „Office Plus“, „Staedtler“, „Okaidi“, „Springfield“, „Mango Kids“, „Sport M“, „Intersport“, „Adidas“, „Sizzer“ и повеќе други партнери, каде што клиентите можат да ги искористат придобивките препознавајќи ги продажните места означени со „Твој Шпаркасе круг“.

Придобивките не завршуваат со подготовката за училиште. „Твој Шпаркасе круг“ е создаден за клиентите на Шпаркасе Банка за да добиваат повеќе од својата картичка и во секојдневното плаќање – преку попусти, поволности и ексклузивни понуди кај различни партнери. Тоа значи дека секое плаќање со Шпаркасе картичка, може да биде можност за дополнителна вредност и заштеда.

„Секојдневните трошоци се составен дел од семејниот буџет, а периодот пред почетокот на учебната година е особено интензивен. Затоа сакаме нашите клиенти да знаат дека со својата Шпаркасе картичка не добиваат само сигурно и едноставно средство за плаќање, туку и пристап до низа конкретни бенефити. ‘Back to School’ понудата е само еден од примерите како со паметно користење на картичката можат да заштедат во моменти кога тоа им е најпотребно“, велат од Шпаркасе Банка.

Подготви се за училиште, а плати помалку. Побарај ги попустите означени со „Твој Шпаркасе круг“ и искористи ги со твојата Шпаркасе картичка.

„Back to School“ со „Твој Шпаркасе круг“ – попусти за чиста петка!