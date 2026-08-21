Веќе не е ни научна фантастика: Кинезите имаат робот-полицаец

На раскрсница во кинескиот град Хангжу е инсталиран робот-полицаец висок 1,88 метри – тој не може да ве уапси, но може да ви издаде предупредување и да ги движи „рацете“ во склад со семафорите.

Овој робот-полицаец користи камери, радар и вграден компјутер за да препознава возачи без кациги, возила што ја преминуваат линијата за стоп, како и пешаци што ја преминуваат улицата кога семафорот е црвен.

Роботот може да одговара и на прашањата на граѓаните за паркирање и сообраќајни правила, како и да ги поврзува корисниците со локалната полиција. Неговите механички раце имаат седум зглобови и можат да ги репродуцираат стандардните движења на сообраќајните полицајци, синхронизирани со семафорските сигнали.

Компанијата SUPCON распореди 15 роботи во овој град од мај. Досега, според компанијата, тие издале повеќе од 170.000 предупредувања, додека бројот на месечни случаи на возење без кацига и преминување на линијата за стоп е намален за повеќе од 40 проценти.

Роботските полицајци се тестирани илјадници часови на туристички локации, училишни зони, деловни области, за време на сообраќајни метежи и во лоши временски услови.

Не е сè толку едноставно

Сепак, технологијата има и свои предизвици. Камерите и радарските системи можат да бидат под влијание на силна сончева светлина, дожд и екстремни температури. И покрај ова, SUPCON тврди дека нивните системи можат да препознаваат сообраќајни прекршоци со точност од повеќе од 95 проценти.

Роботите работат автономно од 7 часот наутро до 6 часот навечер. Тие се движат помеѓу однапред одредени позиции на раскрсниците и не бараат далечинско управување.

Robot cops are officially on duty in China.



15 SUPCON T2 humanoids now patrol Hangzhou.



They’ve logged 5,200+ hours on the streets.



And issued 170,000+ traffic warnings. pic.twitter.com/yriEk0CJJu — clankr (@clankrmedia) August 21, 2026

Преку централната платформа, сообраќајната полиција може да ја следи својата работа и да испраќа одредени роботи на одредени локации.

Вкупно, досега се распоредени речиси 50 вакви уреди во осум градови во три кинески провинции, а до крајот на годината тој број треба да се зголеми на приближно 200.

Засега не станува збор за целосна замена на полицајците, туку за обид за автоматизирање на дел од рутинската работа. Доколку резултатите од тестот се покажат како успешни, роботските полицајци би можеле да станат сè почеста глетка на улиците во Кина.