Хрватска ги укинува патарините и воведува нов систем за плаќање патарина

Хрватска подготвува голема промена во системот за наплата на патарина. Класичните патарини треба да бидат минато, а возачите ќе можат да возат низ автопатите без запирање. Новиот електронски систем ќе ја опфати целата автопатска мрежа во земјата.

За возачите кои веќе користат ENC уреди, најважно е што тие нема да бидат укинати. ENC останува еден од двата основни методи на плаќање, но повеќе нема да биде потребно да се застанува пред рампата, пишува Poslovni.hr.

Новиот систем ќе се базира на технологијата на слободен проток на возила. Наместо патарини, поминувањето на автомобилите ќе се евидентира со електронска опрема поставена над патот.

Сопствениците на патнички автомобили ќе можат да продолжат да го користат ENC, додека возилата без уредот ќе бидат идентификувани со автоматско читање на регистарските таблички. За тешките возила, употребата на ENC уреди ќе биде задолжителна.

Хрватските автопати наведуваат дека патарината ќе продолжи да се пресметува според поминатото растојание и категоријата на возилото, како што беше досега.

Промената ќе ја опфати целата хрватска мрежа, вклучувајќи ги и деловите управувани од Хрватска автоцеста, Бина Истра и Автоцеста Загреб-Мацељ. Со тоа, Хрватска треба да добие уникатен електронски систем за наплата на патарина за прв пат.

Се очекува отстранувањето на рампите да ги намали застојот и времето поминато во чекање, особено во текот на летната сезона кога се формираат долги редици на патарините.

Промените во системот за наплата веќе започнаа. На почетокот на јули, Хрватска автоцеста објавија постепено укинување на паметните картички ARZ, со можност за префрлање на преостанатите пари на сметката на ENC.

Од 1 октомври 2026 година, повеќе нема да биде можно да се плаќаат патарини со овие картички.