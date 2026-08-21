Сопругата на Бајден: Џо има рак, ќе умре

Џил Бајден отворено зборуваше за тоа како таа и сопругот Џо се справуваат со неговата тешка дијагноза за рак, која му беше дадена минатата година. Во разговорот, поранешната прва дама ги откри своите стравови, но и пристапот со кој семејството се обидува да го зачува оптимизмот, пишува People.

Во гостувањето во „Шоуто на Џејми Керн Лима“, 75-годишната поранешна прва дама опиша како се справува со фактот дека ракот на простата на поранешниот претседател се проширил на неговите коски. Дури и кога се соочуваат со можноста за негова смрт, Џил вели дека се обидува да ги отфрли негативните мисли.

„Секако дека се плашам“, рече таа. „Пред се, тој е речиси десет години постар од мене. А со таква болест… едноставно не можете да дозволите вашиот ум да оди во таа насока.“ „Како да не можете да го замислите животот без нив. Но, знаете дека ќе умрат – исто како што знам дека јас ќе умрам“, продолжи таа. „Значи, едноставно прифаќате дел од тоа.“

Според неа, Џо останал „силен“ и „отпорен“ по дијагнозата. Таа додаде дека тој не зборувал со неа за своите стравови и дека таа дури и не го очекувала тоа од него. „Тој секогаш бил поддршка на нашето семејство“, рече таа.

Џил вели дека и покрај лошите чувства за здравјето на Џо, таа и нејзиниот сопруг не се задржуваат на тешкотиите. Тие решиле да го ценат времето што им останало.

„Не можеме да гледаме на животот така. Нашиот пристап е: Џо има рак, ќе умре, па ајде да го искористиме секој момент. Да бидеме заедно, да најдеме работи што нè прават среќни. Нека ова биде позитивно патување – мислам, а не негативно, бидејќи како е можно да се живее со тоа секој ден?“, објасни таа. „Не можеш. Премногу е тешко.“

Агресивен облик на рак

Да потсетиме дека во мај 2025 година, канцеларијата на поранешниот претседател објави дека на Џо Бајден му е дијагностициран агресивен рак на простата од петти степен, кој се проширил на коските.

Околу една година откако беше објавена дијагнозата, Џил откри нови детали за здравјето на нејзиниот сопруг. Како гостин во емисијата „Тудеј“, таа рече дека поранешниот претседател е „добро“ со оглед на четвртата фаза на рак на простата, но дека метастазите на коските како дополнителна компликација „ја менуваат целата приказна“.

„Мислам дека Џо ќе живее со рак до крајот на животот“, заклучи Џил.

Загриженост уште за време на претседателскиот мандат

Бајден стана 46-ти претседател на Соединетите Американски Држави откако победи на претседателските избори во 2020 година, кога го победи тогашниот претседател Доналд Трамп. За време на неговиот мандат, Бајден постепено стана предмет на сè поголеми прашања за неговата возраст и способност да ја извршува највисоката државна функција.

Загриженоста особено се зголеми по неговиот настап во телевизиската дебата со Трамп во јуни 2024 година, кога изгледаше несигурен и се мачеше да го одржи текот на разговорот. Иако Бајден првично инсистираше дека ќе ја продолжи кампањата, притисокот во Демократската партија и сомнежите за неговите шанси за победа се зголемија.

Неколку месеци пред изборите, тој објави дека ја повлекува својата кандидатура за реизбор, наведувајќи дека тоа е во најдобар интерес на неговата партија и земјата. Ова го отвори патот за Камала Харис, која ја презеде улогата на демократски претседателски кандидат, а подоцна загуби од Трамп.