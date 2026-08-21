Биткоинот скокна над 75.000 долари, најголемата причина е Бесент

Биткоинот порасна за повеќе од 4% во раното азиско тргување во петокот, откако Министерството за финансии на САД ги откри плановите за ограничување на приносите од долгорочните обврзници.

Изворната криптовалута се искачи на 75.740 долари до 10 часот наутро во Сингапур.

Стимулациите на Бесент

Ентузијазмот на пазарот продолжува да расте врз основа на добивките во изминатите два дена откако министерот за финансии Скот Бесент објави дека министерството ќе ја удвои големината на купувањата на обврзници. Биткоинот сега е зголемен за речиси 20% оваа недела.

Оптимизмот за криптовалутите беше зголемен и кога претседателот Доналд Трамп се сретна со лидерите во индустријата, вклучувајќи ги и раководителите на Coinbase Global Inc. и Payward Inc. Трамп го повика Сенатот да го усвои Законот за јасност, закон за структурирање на крипто пазарот кој е заглавен поради спор околу етичките одредби.

„Оваа реакција на цените не е поврзана со Законот за јасност на САД, на кој укажуваат многумина на пазарот“, рече Метју Сигел, раководител на истражувањето на дигитални средства во VanEck, во белешка. „Ова е за она што го направи Министерството за финансии на САД, а тоа е повторно да ги разгори стравовите од фискална доминација.“

Корелација со американските акции

Корелацијата на Биткоинот со американските акции скокна, а не падна, како за време на падот на Ковид во 2020 година и циклусот на зголемување на каматните стапки во 2022 година. Академските истражувања покажуваат дека овој модел, а не раздвојување, обично се јавува под стрес на пазарот.

Таа тензија датира од потеклото на Биткоинот. Сатоши Накамото во својата бела книга од 2008 година го предложи Биткоинот како алтернатива на фиксна понуда на финансискиот систем кој зависи од печатењето пари на централната банка.

Аргументот на Сигел за девалвација на доларот го оживува истиот случај, насочен само кон управувањето со долгот на Министерството за финансии, наместо директно кон печатарската машина.

Дали Биткоинот ќе продолжи да дејствува како таа заштита или ќе се врати во ризична трговија ако акциите доживеат раст, ќе покаже која верзија од приказната всушност ја цени пазарот.