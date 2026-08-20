Јавниот долг на САД надмина 40 трилиони долари

Бруто јавниот долг на Соединетите Американски Држави за прв пат надмина 40 трилиони долари, достигнувајќи ниво што претставува нов предупредувачки знак за економија чија фискална позиција е под притисок со години.

Само оваа година, според сегашните проекции, САД ќе позајмат повеќе од два трилиони долари за финансирање на постојните обврски, вклучувајќи зголемени воени трошоци поврзани со војната во Иран, социјални програми и намалување на даноците што ги усвоија републиканците во 2025 година, пишува „Њујорк тајмс“.

Посебен проблем е зголемувањето на трошоците за сервисирање на долгот: каматата сега сочинува приближно половина од буџетскиот дефицит за оваа година.

Прашањето дали ова ниво на задолженост е неодржлив фискален проблем или е последица на извонредната сила на американската економија, продолжува да ги дели економистите. САД продолжуваат да имаат најголема економија во светот, а американските државни обврзници го претставуваат најдлабокиот и најликвиден пазар на државен долг во светот.

Сепак, долгорочниот ризик се зголемува ако инвеститорите почнат да бараат зголемена премија за поседување американски обврзници. Ова би значело повисоки каматни стапки за владата, но и поскапо финансирање за компаниите и домаќинствата, со потенцијално слабеење на довербата во доларот како глобална резервна валута.

Фискалниот проблем не е производ само на една администрација. И републиканците и демократите придонесоа за повеќедеценискиот раст на американскиот долг, преку зголемени трошоци за здравствени и социјални програми, фискални стимулации, олеснување од криза, владино финансирање и воени трошоци. За време на првата претседателска кампања во 2016 година, Доналд Трамп вети дека ќе го елиминира јавниот долг за осум години благодарение на новите трговски договори и забрзаниот економски раст. Наместо тоа, долгот приближно се удвои од тогаш.

Дури и во вториот мандат, администрацијата не успеа да ги спроведе клучните мерки што ги објави за намалување на дефицитот.

Одделот за ефикасност на државната администрација, познатиот DOGE (Оддел за ефикасност на владата), кој првично го водеше милијардерот Илон Маск, објави заштеди од еден трилион долари, но според сопствените тврдења, досега постигна малку повеќе од 200 милијарди долари заштеди. Овој месец, Канцеларијата за одговорност на владата оцени дека проценките на институцијата не се ниту сигурни ниту доволно транспарентни.

Во исто време, планот за зголемување на приходите преку широко наметнати тарифи претрпе удар откако Врховниот суд пресуди дека некои од тие тарифи се нелегални, принудувајќи ја федералната влада да им врати на компаниите повеќе од 160 милијарди долари во тарифи.

Министерот за финансии Скот Бесент, кој постави цел да го намали буџетскиот дефицит на околу три проценти од БДП до 2028 година, од повеќе од шест проценти кога Трамп ја презеде функцијата, минатата недела призна дека дефицитот се движи во спротивна насока оваа година. Тој ги наведе зголемените воени трошоци поради војната со Иран како една од причините, додека враќањето на тарифите го поништи дел од претходно постигнатиот напредок. Во исто време, војната ги зголеми цените на енергијата во САД, ставајќи дополнителен товар врз економската активност и намалувајќи го просторот за забрзан раст што би можел да донесе повисоки даночни приходи.

Даночните промени усвоени минатата година, исто така, влијаат на дефицитот. Особено, Бесент посочи на одредбите што им овозможуваат на компаниите веднаш да ги одбијат трошоците за изградба на фабрики и купување опрема. Овие мерки би можеле да ги намалат буџетските приходи за околу 100 милијарди долари само оваа година, пишува NYT. Сепак, администрацијата тврди дека таквото трошење претставува инвестиција во иден производствен капацитет, што треба да генерира поголем економски раст и даночни приходи во наредните години.

Меѓутоа, финансиските пазари покажуваат сè помала толеранција за овој фискален пат. Приносот на 30-годишната обврзница на Министерството за финансии на САД достигна највисоко ниво за речиси две децении оваа недела, што значи дека инвеститорите бараат поголема компензација за преземање долгорочен ризик.

Повисоките приноси директно ги зголемуваат трошоците за финансирање на владата на САД, но исто така се прелеваат во хипотекарно кредитирање, корпоративно задолжување и други форми на финансирање преку пазарот на обврзници. Ова го претвора фискалниот проблем во поширок макроекономски проблем.

Фактот дека зголемувањето на приносите на долгорочните обврзници се случува во време кога владата на САД веќе мора да рефинансира огромна количина на постоечки долг е особено значаен. Колку се повисоки каматните стапки, толку поголем дел од буџетот оди за сервисирање на претходното задолжување и толку помалку пари остануваат за други владини функции. Ова создава потенцијално негативна спирала: повисокиот долг ги зголемува трошоците за камата, повисоките трошоци за камата го зголемуваат дефицитот, а повисокиот дефицит бара ново задолжување.

Исто така, постои загриженост за идната политика на Федералните резерви.

Централната банка моментално поседува околу 6,8 трилиони долари во државни обврзници и хартии од вредност обезбедени со хипотеки. Новиот претседател на Федералните резерви, Кевин М. Ворш, го направи намалувањето на тоа портфолио еден од своите приоритети.

Доколку намалувањето на салдото беше ограничено на промена во структурата на портфолиото, со поголем удел на краткорочни хартии од вредност, последиците би можеле да бидат релативно мали. Сепак, евентуалната директна продажба на долгорочни обврзници во голем обем би можела дополнително да ја зголеми понудата на пазарот во време кога приватните инвеститори веќе бараат повисоки приноси.

Во исто време, пазарот на државни обврзници на САД сè уште има огромна структурна предност. Ниеден друг пазар не нуди комбинација од обем, ликвидност и глобално значење како што нудат американските државни обврзници, поради што инвеститорите продолжуваат да имаат силни причини да ги држат. Токму затоа зголемувањето на приносите во моментов не претставува финансиска криза во САД, туку првенствено сигнал дека пазарот почнува да бара повисока цена за апсорбирање на растечката понуда на државен долг.

Сепак, фундаменталниот проблем лежи во структурата на буџетот на САД. Расходите за социјално осигурување и здравствено осигурување, заедно со каматата на јавниот долг, продолжуваат да растат и претставуваат најголеми ставки на федералните расходи кои се политички исклучително тешки за намалување. Во исто време, зголемувањето на даноците останува политички тешко за прифаќање, особено во периодот пред изборите. Затоа, просторот за брзо фискално прилагодување е многу ограничен, дури и ако конечно се појави политички консензус за потребата од намалување на дефицитот.

За финансиските пазари, затоа, повеќе не е прашањето колку е долгот на САД, туку колку брзо расте, колку чини неговото сервисирање и колку долго инвеститорите можат да апсорбираат нови емисии со тековните приноси.

Надминувањето на границата од 40 трилиони долари само по себе не претставува момент кога финансиите на САД стануваат неодржливи, но претставува важен психолошки и фискален праг.

Доколку високите каматни расходи продолжат да го зголемуваат дефицитот побрзо отколку што номиналниот раст во економијата ја зголемува даночната основа, САД би можеле да влезат во период во кој сè поголем дел од новото задолжување се користи за финансирање на претходниот долг, наместо за финансирање на нови јавни инвестиции. Токму оваа динамика претставува најголем долгорочен ризик за одржливоста на американските јавни финансии.