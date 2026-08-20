Како да ги насадите растенијата во дворот за да не си пречат, а градината да изгледа како од списание?

Убаво уредениот двор не е резултат само на избор на убави растенија. Тајната е во тоа како се комбинираат, каде и на кое растојание се садат. Дури и најубавите и најскапите садници може да изгледаат неуредно или да почнат да слабеат ако се поставени на погрешно место, ако си прават сенка една на друга или ако немаат доволно простор за раст.

Од Градинарскиот центар Фоја велат дека најчестата грешка при уредување на двор е тоа што луѓето купуваат растенија според моменталниот изглед, без да размислат како ќе изгледаат по една, три или пет години. А токму планирањето однапред е клучот за двор кој ќе биде убав, функционален и лесен за одржување. Постојат некои непишани правила кои треба да се применуваат.

1.Почнете од висината: највисоките растенија одат во позадина

Ако дворот го гледате од тераса, прозорец или од патека, растенијата треба да се распоредат пирамидално. Највисоките дрвја и зимзелените садници се поставуваат во позадина, средно високите грмушки во средниот дел, а ниските цветни растенија, перени и декоративни треви напред. Така скалесто насадени секое растение ќе дојде до израз, без да го покрива соседното, а градината ќе има длабочина, и ќе изгледа поголема и поубава.

2.Малата садница нема секогаш да остане мала, оставете простор околу неа!

Многу растенија во саксија изгледаат компактно, но по неколку сезони може значително да се прошират. Затоа е важно да се знае колкава ширина и висина достигнува растението во зрелост. Ако се насади премногу блиску до друго растение, ограда или ѕид, подоцна ќе треба да се кастри премногу често, да се пресадува или, во најлош случај, ќе почне да се суши.

3.Групирајте ги растенијата според условите што ги сакаат

Не сите растенија имаат исти потреби. Некои сакаат многу сонце, други подобро успеваат во полусенка. Некои бараат почесто наводнување, а други не поднесуваат премногу влага. Затоа, пред садење, дворот треба да се подели на зони: сончеви, засенчени, суви, влажни и ветровити делови. На тој начин растенијата ќе се чувствуваат „како дома“, а одржувањето ќе биде многу полесно.

4.Комбинирајте бои, текстури и сезони

За дворот да изгледа убаво во текот на целата година, не е доволно да се изберат растенија што цветаат во ист период. Добра комбинација е онаа што има пролетни цветови, летна свежина, есенска боја и зимзелена структура во зима. Декоративните грмушки, иглолисните растенија, сезонскиот цветен расад и перени може да создадат динамична, но хармонична слика.

5.Не садете само за денес, садете за градина што ќе расте со вас

Најубавите дворови се оние што со текот на времето стануваат сè поубави. Затоа, при изборот на растенија, размислете за нивната улога: дали ќе создадат сенка, ќе ја сокријат оградата, ќе внесат боја, ќе привлечат пчели и пеперутки или ќе дадат мирис покрај патеката. Кога секое растение има своја функција, градината добива природен ред и посебен карактер.

Практична формула за уредување на двор

-Погледнете колку сонце има дворот во текот на денот.

-Одредете каде ќе бидат високите, средните и ниските растенија.

-Проверете колкави ќе бидат садниците кога ќе пораснат.

-Комбинирајте растенија со различно време на цветање.

-Оставете доволно простор за движење, одржување и наводнување.

Во Градинарскиот центар Фоја може да се најдат различни видови листопадни и зимзелени садници, декоративни грмушки, сезонски цветен расад, перени, овошки и градинарски додатоци, но можеби најважното нешто што го добивате таму е стручниот совет, кое растение каде да се насади, како ќе се развива и со кои други растенија најдобро се комбинира.

Затоа, пред следното „разеленување“ на дворот, направете мал план. Со правилен распоред, растенијата нема да си пречат, ќе имаат доволно простор да растат, а вашиот двор ќе изгледа природно, уредно и привлечно во секоја сезона.

Посетете го Градинарскиот центар Фоја и побарајте совет од нивниот стручен тим пред да ја започнете следната градинарска промена. Со вистински избор и правилен распоред на растенијата, вашиот двор може да стане омиленото зелено катче за уживање во секоја сезона.