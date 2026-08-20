Основачот на најголемата кинеска компанија за недвижнини осуден на доживотен затвор

Кинески суд во четврток го осуди основачот на „Evergrande“, симбол на кризата со недвижности што продолжува да ја оптоварува националната економија, на доживотен затвор, а групата и нејзината дивизија за недвижности на парична казна од приближно две милијарди евра.

„Evergrande“ некогаш беше водечки инвеститор во недвижности во Кина, јавајќи го бранот на децении брзата урбанизација и зголемување на животниот стандард низ целата земја.

Заострувањето на кредитните услови насочени кон ограничување на прекумерното задолжување доведе до негово неплаќање во 2021 година.

Падот на „Evergrande“ и другите компании во индустријата, заедно со моменталната криза на пазарот на недвижности, продолжува да го попречува растот чиј беше движечка сила долго време.

„Evergrande“ и нејзината подружница за недвижности беа казнети со вкупно 15,82 милијарди јуани (2 милијарди евра). Основачот Сју Џиајин, или Хуи Ка Јан на кантонски, беше осуден на доживотен затвор за „голема финансиска измама“.

Исто така, му се одземени доживотни граѓански права, а целиот негов личен имот е конфискуван, објави судот во Шенжен на социјалната мрежа WeChat.

„Групацијата „Evergrande“ е казнета со 8,82 милијарди јуани (1,12 милијарди евра), соопшти судот.

Помеѓу 2016 и 2021 година, „Evergrande“ и Сју Џиајин „го прекршиле националниот закон со вклучување во континуирана и голема финансиска измама, како и други активности насочени кон зголемување на средствата и прикривање на обврските“, објасни судот.

Тој додаде дека обвинетите „ја презеле контролата врз финансиските институции“ со мито, без да ги именува вклучените институции.

Пет други високи функционери на групацијата „Evergrande“ се осудени на затворски казни од 6 до 18 години по различни обвиненија, според судот.