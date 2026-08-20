Биткоинот во пораст: Една одлука на Америка би можела да го покрене целиот крипто пазар

Биткоинот најде одредено олеснување по месеци притисок за продажба. Во средата, криптовалутата скокна за речиси 6% на над 69.000 долари, враќајќи се на ниво што не го допрело од почетокот на јуни.

Скокот дојде веднаш откако Министерството за финансии објави дека ќе го удвои купувањето на постари долгорочни државни обврзници.

„Пазарот го протолкува ова како тивка форма на квантитативно олеснување, потег што го ослабува доларот и ги испраќа ретките хеџ средства како Биткоинот повисоко“, изјави за Fortune во писмена изјава Мет Мена, виш стратег во фирмата за истражување на криптовалути 21Shares.

Широк раст

Инвеститорите брзо се впуштија во средствата, што пак ги принуди шорт продавачите да покријат позиции од околу 1,5 милијарди долари со купување Биткоин на пазарот. Тоа вклучуваше купување на околу 700 милиони долари за една минута, настан за кој 21Shares рече дека можеби бил најголемото шорт притисок во историјата на Биткоинот.

Растот следува по месеци слабо движење на цените додека Биткоинот се бореше да се опорави од бруталниот пад од минатиот октомври. Од тој пад, кој предизвика ликвидации од над 19 милијарди долари, Биткоинот падна за околу 40% од нивото од 115.000 долари на кое се тргуваше во тоа време, според CoinGeck.

Заедно со објавата на Министерството за финансии, Мена рече дека инвеститорите сè повеќе ја земаат предвид паузата во зголемувањето на каматните стапки во последните два месеци. Американските спот биткоин ETF привлекоа прилив од околу 1 милијарда долари во текот на првите две недели од август, додавајќи уште еден извор на побарувачка за криптовалутата.

Биткоинот не беше единствената криптовалута што се опорави по објавата на Министерството за финансии. Етереум и Zcash ги предводеа главните токени, секој во пораст од 9% во последните 24 часа.

Можно дно

Брзото зголемување може да сигнализира дека мечкиниот пазарот на Биткоинот го поминал најлошото, според Зак Пандл, раководител на истражувањето во Grayscale.

„Нашата најдобра претпоставка е дека Биткоинот потенцијално го достигна дното на 58.000 долари претходно ова лето… и дека ова е привлечно време за инвеститорите со долгорочни хоризонти да инвестираат во Биткоин и крипто средства“, рече тој.

Пандл рече дека потегот на Министерството за финансии ги истакнал подлабоките фискални притисоци и би можел да ги поттикне инвеститорите да разгледаат алтернативни начини за складирање на вредност. Се очекува националниот долг да достигне 40 трилиони долари до крајот на месецот, додека војната на САД со Иран ја зголеми инфлацијата низ целата земја. Пандл додаде дека неодамнешните поволни настани за крипто индустријата можеби влијаеле и врз ценовните перформанси на Биткоинот.

Во вторник, Комисијата за хартии од вредност предложи регулаторна рамка за крипто средства што би можела да ја намали неизвесноста додека Законот за јасност останува заглавен во Конгресот. Предлогот би ги ослободил квалификуваните крипто компании од одредени федерални правила за хартии од вредност и би им го олеснил издавањето токени и собирањето капитал.