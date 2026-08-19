Чест симптом на високиот крвен притисок кој многумина го занемаруваат

Високиот крвен притисок, односно хипертензијата, често нема јасни симптоми, поради што многу луѓе можат долго време да живеат со оваа состојба без да бидат свесни за неа. Долготрајно зголемениот крвен притисок го оптоварува срцето и крвните садови и го зголемува ризикот од сериозни здравствени компликации, вклучително и срцев и мозочен удар.

Сепак, постои еден чест симптом кој лесно може да се припише на замор, недостиг на сон или дехидратација.

Станува збор за главоболката, особено ако е пулсирачка, упорна или невообичаена. Националната здравствена служба на Велика Британија (NHS) наведува дека повеќето луѓе со висок крвен притисок немаат симптоми, но во одредени случаи може да се појават главоболки.

Сепак, самата главоболка не значи нужно дека лицето има хипертензија. Затоа, при повторливи тегоби не се препорачува самостојно да се заклучува што е нивната причина.

Високиот притисок често нема јасни симптоми

Бидејќи хипертензијата често поминува без очигледни предупредувачки знаци, мерењето на крвниот притисок е најсигурниот начин да се утврди дали постои проблем.

Ако главоболките често се повторуваат или се невообичаени, се препорачува консултација со лекар и проверка на крвниот притисок.

Како да се ублажи главоболката, а како да се реши причината?

За ублажување на главоболката, NHS препорачува внесување доволно вода, одмор и релаксација. Може да помогнат и лекови против болка, како парацетамол или ибупрофен, доколку се земаат според упатството и доколку не постојат контраиндикации.

Сепак, ублажувањето на болката нема да го реши проблемот доколку нејзината причина е високиот крвен притисок. Во таков случај важно е да се измери притисокот и, доколку е потребно, да се разговара со лекар.

Кога е потребно итно да се реагира?

Итна медицинска помош треба да се побара при ненадејна и исклучително силна главоболка.

Особено важно е веднаш да се реагира доколку силната главоболка е придружена со слабост, збунетост, нарушувања на видот или проблеми со говорот, бидејќи таквите симптоми може да укажуваат на сериозна медицинска состојба.