Државниот долг на Македонија на средина на скалата земји во Европа!

Ни повеќе, ни помалку Македониоја според висината на државниот долг е некаде на средина на листата на држави од Европа. Институтот за економски анализи Finance Think спроведе истражување во кое ги опфати државите од Западен Балкан, членките на Европската унија и останати држави од стариот континент. Тоа што може да се забележи е дека најголем долг има Италија, а според висината на долгот најдобро котира Лихтејнштајн.

Податоците од итражувањетѕо на Институтот Finance Think е заклучно состојбите со 2025 година. Имено, државниот долг на Италија изнесува 138,4 проценти од Бруто домашниот производ. На листата втора најзадолжена држава е Грција со 136,9 отсто од БДП. Потоа на листата е Украина 122,6 отсто од БДП, Францускиот државен долг 118,4, а првата петорка ја комплетира Белгија со државен долг од 109,2 отсто. Последна држава која долгот и надминува 100 отсто од БДП е Обединетото кралство со 103% долг од БДП.

Шпанија и Финска се со државен долг од над 90 отсто, а од 85 до 82 отсто од БДП на државниот долг се Португалија и Австрија. Унгарија и Сан Марино имаат државен долг од 70-тина проценти. Од 65 до 61 отсто исто така високо развиени држави, меѓу кои Полска, Словенија и Германија, но тука се и Словачка, Црна Гора и Романија. Следуваат Хрватска со 56 отсто од БДП и Исланд 53. Македонскиот државен долг на крајот на ланската година изнесувал 53 отсто.

Соседна Албанија е веднаш зад нас со долг од 51,5 отсто. Од 47 до 42 отсто долг од БДП имаат Летонија Малта Чешка, Литванија Холандија, Норвешка, Србија. По 39 проценти долг имаат Молдавија и Швајцарија. Шведска 36, Ирска и Босна и Херцеговина со 30 отсто БДП. Долгот кој се движи од 28 до 26 отсто е за Бугарија, Луксембург, Андора, Естонија, Данска. 19,1 отсто има Русија, а Косово 18,7 отсто. Најнизок долг од само половина процент е задолжен Лихтенштајн.

И.П