Зошто Трамп ги паузираше планираните царини од 50% за Канада

Доцна во вторник во САД, претседателот Доналд Трамп го прекина воведувањето на тарифи од 50% за одредени канадски увозни производи, непосредно пред тарифите да стапат на сила на полноќ.

Во објава на Truth Social, Трамп рече дека тоа е „засновано на фактот дека Канада и САД, во зависност од финализирањето на документите, имаат ДОГОВОР!“

Објавата доаѓа откако Трамп и канадскиот премиер Марк Карни одржаа трговски разговори во вторникот.

Гасоводот Keystone XL

Во својата објава, Трамп, исто така, посочи дека гасоводот Keystone XL може да „се разбуди од гробот!“. Гасоводот се однесува на проширувањето на системот на нафтоводи во Канада и САД.

Трамп го одобри проектот во својот прв мандат, но поранешниот претседател Џо Бајден ги поништи дозволите во 2021 година.

Тарифите од 50% ќе влијаат на стапчињата за хокеј, виното и низа други канадски увозни производи и беа откриени минатиот месец како одговор на она што администрацијата на Трамп го нарече канадска трговска дискриминација во индустриите за моторни возила, алкохол и млечни производи.

Тие беа воведени според Член 338 од Законот за тарифи од 1930 година, закон од ерата на Големата депресија кој ретко, ако воопшто, беше спроведуван и игнориран со децении.

Новите тарифи би опфатиле канадски увоз во вредност од околу 20 милијарди долари, според Канцеларијата на трговскиот претставник на САД.

Иако тоа е дел од 382 милијарди долари што САД ги увезоа од Канада минатата година, високата стапка на целни производи сепак би можела да претставува големи предизвици за канадските трговци на мало.

„Тарифата од 50% во суштина го прави производот неекономичен за продажба на одреден пазар“, рече Ден Кели, претседател на Канадската федерација на независен бизнис, во интервју за CNBC.

Доцнења на нарачките

Многу од 103.000 членови на групата рекоа дека новите тарифи би можеле „да ја спречат нивната продажба во САД“ доколку се спроведат, рече Кели. Некои компании објавија дека веќе виделе американски клиенти како ги одложуваат идните нарачки во очекување на новите тарифи, рече тој.

Трамп веќе воведе серија тарифи за Канада и нејзиниот специфичен извоз, вклучувајќи метали, дрва и автоделови. Трамп, исто така, воведе високи царини за Канада поради наводни загрижености за трговија со дрога, но Врховниот суд ги поништи во февруари.

Но, царините според Член 338 „навистина погодија во сржта на трговијата со мали бизниси меѓу Канада и САД“ бидејќи толку многу од целните производи се ориентирани кон потрошувачите, рече Кели.

„Ова е длабоко загрижувачко за голем број канадски бизниси“, рече тој.