Минималната плата во Србија 600 евра

Министерката за труд на Србија, Милица Ѓурѓевиќ Стаменковски, изјави дека од 1 јануари 2027 година, според предлогот на Владата на Србија, минималната плата во Србија ќе се зголеми на 600 евра, и наведе дека реалното зголемување на минималната плата е во однос на инфлацијата и потрошувачката кошничка.

Ѓурѓевиќ Стаменковски рече дека номиналната минимална плата ќе се зголеми за 9,2 проценти, а дека реалниот раст е 4,8 проценти во споредба со претходниот износ.

Таа додаде дека минималната плата за 24 месеци кумулативно се зголемила за повеќе од 49 проценти.

Ѓурѓевиќ Стаменковски изјави дека Владата на Србија, во согласност со Законот за работни односи, самата ќе донесе одлука за утврдување на минималната плата бидејќи, како што изјави, немало договор меѓу синдикатите и работодавачите.

Таа истакна дека според Законот за работни односи, утврдувањето на минималната плата секогаш претходи на социјален дијалог во рамките на Социјално-економскиот совет.

Додаде дека акцентот и центарот на гравитација на договорот треба да го постигнат работодавачите и синдикатите, односно Синдикатот на работодавачи и претставниците на два репрезентативни синдикати.

„Со оглед на тоа што нивниот договор недостасуваше, бидејќи работодавачите имаат поинаква визија, барањата на синдикатите одеа во поинаква насока и тие очекуваа минималната плата да се зголеми на 650 евра. Тоа не беше прифатлива понуда за Синдикатот на работодавачи. Во тој случај, кога нивниот договор недостасува, Министерството за труд, врз основа на член 112 од Законот за работни односи, испраќа до Владата на Србија предлог за одлука за утврдување на минимална плата“, рече Ѓурѓевиќ Стаменковски.

Таа изјави дека потребите на работниците се константа во општеството и дека тие се следат со голема одговорност и внимание, но дека во исто време мора да се земат предвид и интересите на работодавачите.