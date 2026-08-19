Кинеските пратки бараат нов пат кон Европа по новите увозни такси

Новите царински такси при увоз во Европската Унија на пратки од трговци надвор од Унијата го менуваат пазарот на е-трговијата во Европа, но големите платформи од Кина и Турција нема да престанат да продаваат на европскиот пазар, туку ќе се приспособат.

Воведувањето такса од 3 евра за увоз на пратки од трети земји во вредност до 150 евра веќе влијае врз динамиката на е-трговијата во Европа, посочи Димитров. На развиените пазари како Белгија, Франција, Данска, Велика Британија и Италија, бројот на пратките што пристигнуваат по воздушен пат и преку режимот „IOSS“ е намален за меѓу 30 и 40 отсто.

Димитров, сепак, е категоричен дека големите платформи надвор од Европската Унија нема да престанат да продаваат во ЕУ поради новите такси. Според него, тие едноставно ќе се приспособат.

„Тие имаат ноу-хау, имаат пристап до стоки, имаат многу партнери кои ги користат платформите за продажба“, истакна Димитров.

Кинеската стока може да добие нов пат

Според него, сè уште нема официјална статистика која покажува колкав дел од намалениот број пратки преку „IOSS“ веќе се обработува во магацини на територијата на Европската Унија.

Тоа отвора можност за промена на начинот на кој стоката стигнува до европските потрошувачи, вклучително и преку локални компании кои обезбедуваат услуги за складирање, пакување и испорака, односно фулфилмент-оператори.

Новите правила се предизвик и за клиентите на „euShipments“, но и за самата компанија, но истовремено создаваат нови можности за фулфилмент-секторот во ЕУ.

Причината е што големите компании од земји надвор од Унијата би можеле да почнат да бараат поголеми складишни капацитети на европска територија, а постојните капацитети не секогаш се доволни.

Автоматизацијата и вештачката интелигенција ќе бидат клучни

Се очекува автоматизацијата и вештачката интелигенција да станат клучни фактори за конкурентноста на фулфилмент-операторите, особено поради разликите и притисокот на европскиот пазар на труд.

Технологијата веќе овозможува со ист број вработени и со истите внатрешни ресурси да се обработуваат поголем број пратки и да се опслужуваат повеќе клиенти.