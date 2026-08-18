Русија остро им се закани на Британците: „Ќе ја платите цената за она што го правите“

Русија ја предупреди Велика Британија за „последиците“ откако потврди дека дронови произведени во Велика Британија биле користени во неодамнешните напади врз воени и индустриски цели во Русија, објавува Би-Би-Си.

Во соопштението од руската амбасада во Велика Британија се наведува дека Велика Британија „свесно избира ескалација на украинската криза, со предупредување дека колку е подлабоко нејзиното вклучување во конфликтот, толку е поголема цената што ќе ја плати“.

Украина ги интензивираше нападите врз Москва и други делови од Русија длабоко зад линиите на фронтот, поточно насочени кон рафинериите за нафта и логистичките капацитети на „Вајлдберис“, еден од најголемите онлајн трговци на мало во Русија.

Портпаролот на британското Министерство за одбрана изјави дека Велика Британија стои „рамо до рамо“ со Украина.

„Русија не треба да се сомнева во решеноста на оваа влада да се спротивстави на руската агресија, во Украина, но и против Велика Британија и нашите сојузници“, рече портпаролот.

Русија претходно ѝ се закани на Велика Британија поради нејзината улога во снабдувањето со технологија за дронови на Украина, како и ракетите „Сторм Шедоу“. Руската амбасада сега објави дека „дејствијата на Лондон неизбежно ќе имаат последици за кои ќе мора да одговара“, но не прецизираше каков потег разгледува Москва.

Најновата фаза од војната директно влијаеше врз снабдувањето со гориво на Русија и дополнително ја погоди руската економија.

Од почетокот на целосната руска инвазија во февруари 2022 година, Велика Британија е меѓу најголемите меѓународни поддржувачи на Украина.

Британското Министерство за одбрана објави дека е „посветено да ѝ обезбеди на Украина опрема што ѝ е потребна за да се одбрани од нелегалната инвазија на рускиот претседател Владимир Путин“.

Во последните недели, Украина, исто така, ја користеше сопствената технологија за производство на беспилотни летала и ракети, вклучувајќи ја и крстосувачката ракета Фламинго ФП-5.

Украинските сили лансираа стотици беспилотни летала кон Московскиот регион само во последните два дена.

Гувернерот Андреј Воробјов во вторникот изјави дека 10-годишно девојче е повредено, додека магацинот на Вајлдберис е оштетен.

Во исто време, 17 лица загинаа во руските напади врз Украина, вклучувајќи 10 во село на североистокот од земјата.

Значи, две британски компании ги произведоа беспилотните летала што беа испорачани во Киев. Воен извор потврди за Би-Би-Си дека британски беспилотни летала биле користени во нападите, за кои се вели дека предизвикале економска штета од над 35 милијарди фунти.

Русија започна целосна инвазија на Украина во февруари 2022 година и моментално контролира приближно една петтина од територијата на Украина.

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, во 2024 година изјави дека беспилотни летала со британски компоненти и конфигурации биле користени во нападите врз руска територија, вклучително и напад врз складиште за гориво во округот Каменски во Ростовската област.

Нов бран напади

Предупредувањето на Москва до Лондон следеше по бранот украински напади врз Русија.

Во последните напади во текот на ноќта, руските власти изјавија дека околу 620 беспилотни летала биле насочени кон областа околу Москва.

Руската воздушна одбрана соборила повеќе од 180 беспилотни летала, но неколку лица биле повредени, соопштија властите.

Компанијата „Вајлдберис“ соопшти дека нејзиниот логистички комплекс „претрпел мала штета“.

Нападите на руска територија се случиле во исто време со голем бран руски ракетни и беспилотни летала напади врз Украина.

Во најсмртоносниот напад, во градот Печенји во североисточна Украина, биле погодени приватни куќи, кафуле и пошта, а две ракети убиле 10 жители.

Уште тројца Украинци загинале во Сумиската област, двајца во Запорожје и двајца во Херсон. Во Изјум, во близина на фронтовската линија на истокот од земјата, пет лица биле ранети, додека Киев бил цел на пет бранови напади во текот на ноќта.

Во саботата навечер, Украина лансирала околу 822 беспилотни летала кон Русија, од кои 600 биле насочени кон Москва, објави регионалниот гувернер, оценувајќи дека руската престолнина претрпела „еден од најмасовните напади со беспилотни летала во неодамнешното минато“. Во Русија се пријавени седум смртни случаи.

Истиот ден, руските напади врз Украина убиле најмалку седум лица, додека повеќе од 39 лица биле повредени.

Британското Министерство за одбрана во април објави дека ќе ѝ снабди на Украина десетици илјади дронови, вклучувајќи и уреди за напад со долг дострел, како дел од најголемиот пакет воена помош досега.