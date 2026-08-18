Германците ѝ го вртат грбот на Америка: Инвестициите драстично се намалуваат

Во првата половина од 2026 година, германските компании драстично ги намалија директните инвестиции во Соединетите Американски Држави, на најниско ниво за три години.

Според анализата на Германскиот економски институт (IW), врз основа на податоци од Бундесбанк, германските директни инвестиции во Соединетите Американски Држави се намалиле за речиси две третини во споредба со истиот период минатата година, на 4,3 милијарди евра, објавува Ројтерс.

Ако ги споредиме податоците со првата половина од 2024 година, падот изнесува речиси 80 проценти, се додава во извештајот.

Трендот на пониски инвестиции е во тек од почетокот на вториот мандат на Трамп во јануари 2025 година, додава британската агенција.

Американската администрација оттогаш воведе или објави царини за голем број трговски партнери, зголемувајќи ја неизвесноста за европските компании што работат на американскиот пазар.

Како што забележува агенцијата, Соединетите Американски Држави остануваат привлечна дестинација за германските компании, но компаниите се загрижени за трговските тензии од двете страни на Атлантикот и не сакаат да се изложат на дополнителен ризик.