Wall Street во минус: S&P 500 паѓа, нафтата нагло порасна поради новите тензии на Блискиот Исток

Широкиот пазарен индекс падна за 0,52 проценти и заврши со тргување на 7.745,06 поени, додека Nasdaq Composite падна за 0,32 проценти, на 26.644,91 поени. Индустрискиот просек Dow Jones изгуби 272,63 поени, или 0,51 процент, и заврши со тргување на 53.459,78 поени.

Вниманието на инвеститорите е насочено кон конфликтот на Блискиот Исток, при што прекинот на огнот меѓу САД и Иран истекува во понеделник, додека преговорите меѓу двете страни се во застој. Иран ги отфрли разговорите за продолжување на меморандумот за разбирање, објави државната новинска агенција Tasnim.

Висок ирански функционер изјави за Ројтерс во понеделник дека земјата ќе премине во офанзива доколку дипломатијата со САД не успее, додека претседателот Доналд Трамп изјави за Fox News во понеделник дека САД ќе го бомбардираат Оман ако „им се испречи на патот“.

Цените на нафтата пораснаа по овие настани. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас (West Texas Intermediate) се зголемија за 2,6 проценти на 84,50 долари за барел, додека меѓународните фјучерсите за сурова нафта од Брент се зголемија за 2,7 проценти на 90,87 долари за барел.

Приносот на 30-годишните американски државни обврзници го достигна највисокото ниво од јуни 2007 година, како што се зголемија цените на нафтата.

„Се вративме на следење на преговорите во реално време и мислам дека многу луѓе едноставно ги затворија очите пред тоа“, рече Џејсон Стивенс, основач на Evertern Wealth. „Сметаме дека во овој момент постои поголема тенденција цените на нафтата да паднат отколку ризикот од нивно зголемување“, рече тој, поради можноста дека може да се постигне договор, особено како што се приближуваат изборите за Конгресот.

„Во моментов, има голем притисок врз администрацијата навистина да се фокусира на ова и да направи нешто“, додаде Стивенс.

Сепак, Micron Technology беше светлата точка за време на тргувањето, бидејќи нејзините акции пораснаа за 4 проценти. Минатата недела, министерот за трговија Хауард Лутник изјави за „Волстрит џурнал“ дека администрацијата на Доналд Трамп не ја поддржува Apple да купува мемориски чипови од Кина.

„Блумберг њуз“ исто така објави дека приходите на „Антропик“ во вториот квартал изнесувале повеќе од 11,5 милијарди долари, што е огромен скок во однос на претходната година.