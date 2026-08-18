Пола цена, истата гардероба: трикот е да купувате кога никој друг не купува

Најскапата зимска јакна често не е онаа што чини најмногу, туку онаа што сте ја купиле во декември, кога сите бараат јакни. Истото важи и за костимите за капење во јули, патиките пред почетокот на учебната година или свечената гардероба пред празници.

Трговците добро знаат кога купувачите мора да купат. Токму тогаш попустите се најмали, а изборот на пониски цени најскромен.

Затоа сè повеќе потрошувачи применуваат едноставна тактика: зимска облека купуваат напролет, а летна на крајот од летото или во рана есен.

Разликата во сметката знае да биде сериозна.

Економистите објаснуваат дека сезонската гардероба има краток период во кој може да се продаде по полна цена. Кога сезоната завршува, продавниците мора да ослободат место за новите колекции. Тогаш почнуваат намалувањата.

„За трговецот е подобро производот да го продаде со помала заработка отколку да му остане во магацин до следната сезона. Токму тука е шансата за купувачот“, објаснуваат економисти кои ги следат навиките на потрошувачите.

Најдобар пример се зимските јакни, палта, чизми и дебели џемпери. Во октомври и ноември тие обично се меѓу најбараните производи. Кон крајот на јануари и во февруари сликата веќе се менува. Попустите стануваат поголеми, а продавниците полека се подготвуваат за пролетната понуда.

Слично е и со летната гардероба.

Шорцеви, маици, сандали и костими за капење најмногу се бараат пред и за време на летните одмори. Но кон крајот на август и во септември трговците имаат сосема друга мака: како да ја продадат преостанатата летна стока.

Тогаш купувачот кој размислува неколку месеци однапред може добро да помине.

„Кај гардеробата не треба секогаш да се размислува што ми треба денес, туку што сигурно ќе ми треба следната сезона. Ако знаете дека секоја зима купувате чизми или палто, нема причина да чекате ноември ако добар производ можете да го земете во февруари по значително пониска цена“, велат познавачи на малопродажбата.

Сепак, купувањето на попуст има и една замка. Ниската цена често го тера купувачот да земе нешто што воопшто не му треба.

Јакна од 5.000 денари намалена на 2.500 денари е заштеда само ако навистина сте планирале да купите јакна. Ако сте ја земале само затоа што „била пола цена“, тогаш не сте заштедиле 2.500 денари. Сте потрошиле 2.500 денари.

Токму затоа економистите советуваат пред сезонските распродажби да се направи краток список. На пример: едно палто, два пара фармерки, патики, детска јакна. И толку.

Особено голема заштеда може да се направи кај детската гардероба, но тука треба да се биде повнимателен. Децата растат брзо и не е секогаш лесно да се погоди која големина ќе им одговара по шест или девет месеци. Да се купат неколку броја поголеми патики само затоа што се евтини може на крајот да значи дека никогаш нема да бидат облечени.

Кај возрасните е полесно. Класичните парчиња како палта, кошули, фармерки, едноставни маици и обувки ретко излегуваат целосно од мода за една сезона.

Добра тактика е и да не се трча веднаш на првиот попуст. Првото намалување неретко е само 20 или 30 проценти. Подоцна цената може дополнително да падне. Секако, тогаш постои ризик да ја нема саканата големина.

Тоа е старата игра меѓу цена и избор.

Но за оние што не мора да ја имаат најновата колекција веднаш штом ќе се појави во излогот, купувањето надвор од сезона може да остави забележлива разлика во домашниот буџет. Наместо зимска јакна среде зима, купете ја кога сонцето веќе почнало да грее.

Малку чудно изгледа во моментот. Паричникот, сепак, добро ја разбира логиката.

Б.З.М.