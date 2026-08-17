Во ЕУ има помалку нови компании и повеќе стечаи во вториот квартал

Во вториот квартал од 2026-та година бројот на новорегистрирани компании во Европската Унија се намалил за 0,5 отсто во однос на првиот квартал од годината, додека бројот на прогласени стечаи се зголемил за 5,7 отсто, покажуваат најновите податоци на Евростат.

Во еврозоната, бројот на новорегистрирани бизниси се намалил за 0,1 отсто во периодот од април до јуни, додека бројот на прогласени стечаи се зголемил за 6,9 отсто.

Во пет од осум сектори има помалку нови компании

Во текот на вториот квартал, регистрациите на нови бизниси во Европската Унија се намалиле во пет од осум сектори.

Најголем пад е забележан во индустријата, каде што бројот на нови компании се намалил за 3,6 отсто. Следуваат секторот за сместување и угостителство со пад од 3,4 отсто, како и образованието и социјалните услуги, со намалување од 3,2 отсто.

Од друга страна, значителен раст е забележан во секторот на информациски и комуникациски услуги, каде што бројот на нови компании се зголемил за 8,8 отсто.

Раст има и во градежниот сектор, од 1 отсто, додека кај финансискиот сектор нема промена.

Најголем раст на стечаите во образованието

Во вториот квартал бројот на прогласени стечаи се зголемил во пет од осум сектори.

Најголем раст е регистриран во секторот на образование и социјални дејности, каде што стечаите се зголемиле за 21,1 отсто. Следуваат транспортот со раст од 11,4 отсто и финансиските услуги со 6,8 отсто.

Од друга страна, бројот на стечаи се намалил во секторот за сместување и угостителство за 2,6 отсто, во градежништвото за 1,7 отсто, како и во трговијата за 1,2 отсто.

Големи разлики меѓу земјите членки

Во споредба со претходниот квартал, најголем пад на бројот на новорегистрирани компании меѓу земјите членки е забележан во Луксембург, со 24,4 отсто, потоа во Литванија со 12,4 отсто и Данска со 8,2 отсто.

Најголем раст на бројот на новорегистрирани компании има во Ирска, каде што е забележано зголемување од 20,4 отсто. Следуваат Белгија со 8,2 отсто и Шведска со 7,6 отсто.

Кога станува збор за прогласените стечаи, најголем раст во вториот квартал во однос на претходниот е регистриран во Естонија, со 31,8 отсто, Грција со 31,6 отсто и Хрватска со 20,5 отсто.

Најголем пад на бројот на стечаи е забележан во Малта, за 50 отсто, потоа во Кипар за 41,7 отсто и Словачка за 33,5 отсто.