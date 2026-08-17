Кинеската економија забавува: Слабото домашно трошење и падот на инвестициите го притискаат Пекинг

Кинеската економија ја започна втората половина од годината со забавување на растот, зголемувајќи го притисокот врз властите да преземат нови мерки за поддршка на економијата.

Индустриското производство, потрошувачката и инвестициите во јули остварија послаби резултати од очекуваните, покажуваат најновите податоци на Националното биро за статистика на Кина, пренесува „Bloomberg“.

Индустриското производство во јули пораснало за 4,5 отсто во однос на истиот месец минатата година. Тоа е најбавниот раст во последните три месеци и е под очекувањата на аналитичарите.

Уште послаба е сликата кај потрошувачката. Растот на малопродажбата забавил на само 0,6 отсто, што исто така е под пазарните прогнози.

Според јулските показатели, се проценува дека растот на бруто домашниот производ во текот на третиот квартал би можел да се забави на околу 4,1 отсто. Тоа е под растот од околу 4,3 отсто што би му бил потребен на Пекинг во втората половина од годината за да ја достигне годишната цел.

Слаба домашна побарувачка и временски непогоди

Кинеската економија и понатаму е под притисок поради слабата домашна побарувачка, додека екстремните временски услови дополнително го нарушија производството и транспортот.

Обилните врнежи и силните ветрови во текот на минатиот месец погодија големи делови од земјата, поради што привремено беа затворени фабрики и пристаништа. Регистрирани беа и прекини во снабдувањето со електрична енергија, а десетици илјади луѓе беа евакуирани.

Иако ефектот од временските непогоди може да биде привремен, кинеските власти внимателно ги следат економските показатели за да проценат дали се потребни дополнителни мерки за поддршка.

Пад на инвестициите и раст на невработеноста

Инвестициите во основни средства во првите седум месеци од годината се зголемиле за 6,7 отсто на годишно ниво, но растот е послаб од очекуваниот. Во првата половина од годината растот изнесуваше 5,7 отсто.

Стапката на невработеност во градовите во јули се зголемила на 5,2 отсто, од 5 отсто во јуни.

„Ова е серија разочарувачки податоци за сите“, коментира Лин Сонг, главен економист за Кина во „ING Bank“.

Според него, уште еден месец на влошување на економските показатели ја зголемува веројатноста Пекинг во следните недели и месеци да воведе одредени мерки за поддршка со цел да се стабилизира растот.

Кризата на недвижностите продолжува

Еден од најголемите проблеми за кинеската економија останува пазарот на недвижности, кој според голем број економисти има значително влијание врз довербата и потрошувачката на домаќинствата.

Цените на новите станови во јули паднале со забрзано темпо, додека инвестициите во недвижности во првите седум месеци од годината се намалиле за 19,2 отсто на годишно ниво.

Тоа претставува ново историско дно за секторот.

Пекинг под притисок да го поттикне домашното трошење

Кинеските власти минатиот месец зазедоа попозитивен став кон економијата, но не најавија нов голем пакет стимулативни мерки.

Наместо тоа, најавија дека навремено ќе планираат и воведат „прагматични и ефикасни“ мерки.

Пред Пекинг сега стои тешката задача да ги поттикне инвестициите, потрошувачката на домаќинствата и активноста на компаниите. Слабеењето на домашната побарувачка ја направи кинеската економија уште позависна од извозот како извор на економски раст.

Дополнителна причина за загриженост е забавувањето на инфлацијата кај потрошувачките цени и цените на производителите. Тоа ги зголемува стравувањата дека дефлациските притисоци повторно би можеле да се засилат.

Автомобилскиот сектор исто така слабее

Продажбата на патнички автомобили во јули паднала за дури 21 отсто, што се смета за загрижувачки сигнал за поширокиот автомобилски сектор.

Автомобилите претставуваат околу 8 отсто од вкупната малопродажба на стоки во Кина, што значи дека падот на продажбата има пошироки последици врз економската активност.

Кинеските производители на автомобили истовремено се соочуваат со намалување на профитните маржи поради високите трошоци за суровини и големите попусти, во услови на жестока ценовна конкуренција на домашниот пазар.

Дополнителен знак за слабеење на побарувачката е податокот дека показателот за нови нарачки во производствениот индекс на менаџери за набавки (PMI) повторно паднал во јули, достигнувајќи го најниското ниво во повеќе од три години.

Тоа, според економистите, е лош сигнал за идното индустриско производство и покажува дека кинеската економија влегува во втората половина од годината со сериозни предизвици.