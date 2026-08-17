„Aston Martin“ го направи најмоќниот автомобил во светот со преден мотор (ФОТО/ВИДЕО)

Британскиот производител на автомобили „Aston Martin“ го претстави новото ексклузивно купе „Valen“.

Моделот е опремен со V12 мотор кој развива 850 коњски сили, со што „Valen“ станува најмоќниот сериски произведен автомобил во светот со мотор поставен напред. Производството ќе биде ограничено на само 150 примероци, а цената ќе им биде соопштена исклучиво на потенцијалните купувачи.

Битурбо V12 моторот со зафатнина од 5,2 литри развива 1.000 Nm вртежен момент и е поврзан со осумстепен автоматски менувач ZF.

Софтверот на менувачот е базиран на тркачкиот фирмвер на моделот „Vantage GT4“, што придонесува за подобри перформанси. „Valen“ од 0 до 60 милји на час, односно околу 97 км/ч, забрзува за само 3 секунди.

Максималната брзина изнесува 344 км/ч, а возачот може да избира меѓу режимите „Sport“, „Sport+“ и „Track“.

Во споредба со купето „Vanquish“, новиот модел е полесен за 110 килограми, благодарение на поголемата употреба на јаглеродни влакна, алуминиум, титаниум и магнезиум.

Постои и дополнително олеснета конфигурација со алуминиумски рамена и управувачки елементи, како и титаниумски завртки во шасијата. Со тоа тежината е намалена за дополнителни 16,9 килограми.

„Valen“ добива 21-инчни фелни со гуми „Pirelli P Zero R“, полуактивни амортизери „Bilstein DTX“ и специјално развиени пружини.

Сопирачките со карбон-керамички дискови се дополнително доработени, а автомобилот има и издувен систем изработен од 3Д-печатен титаниум.

Ексклузивниот карактер на „Valen“ е нагласен со агресивен аеродинамички пакет со карбонски елементи и голем фиксен заден спојлер.

Првиот примерок е обоен во нијанса „Satin Andromeda Red“.

Во внатрешноста се користат полуанилинска кожа и алкантара, а дел од компонентите се изработени со 3Д-печатење, меѓу кои и специјалните дефлектори за вентилација на климатизацискиот систем.

Со ограничено производство од само 150 примероци, 850 ks и максимална брзина од 344 км/ч, „Aston Martin Valen“ е позициониран како еден од најексклузивните и најмоќните модели во историјата на британската марка.