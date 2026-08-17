„Google“ ја претстави целата серија „Pixel 11“: Прашањето е кој модел да се избере

„Google“ ја претстави новата генерација на своите уреди за 2026-та година, а главни ѕвезди се телефоните од серијата „Pixel 11“.

Покрај стандардниот „Pixel 11“, пристигнаа и „Pixel 11 Pro“, „Pixel 11 Pro XL“ и преклопниот „Pixel 11 Pro Fold“, додека понудата на хардвер ја надополнуваат „Pixel Watch 5“ и „Fitbit Air“.

На прв поглед, „Google“ не направил радикален пресврт во дизајнот на телефоните. Поголемите промени се скриени во внатрешноста, додека „Pro“-моделите носат и една необична новина на задната страна – светлосен систем за известувања.

„Pixel 11“ познат однадвор, поинаков одвнатре

Основниот „Pixel 11“ по изглед и чувство во рака многу потсетува на „Pixel 10“. „Google“ ја задржал мат металната рамка, додека сјајната завршна обработка е резервирана за одредени „Pro“-модели.

Најважната промена е новиот Tensor G6 чип, за кој „Google“ очекува да донесе поголема енергетска ефикасност. Телефонот има 12 GB RAM, додека основната верзија сега доаѓа со 256 GB простор за складирање.

Капацитетот на батеријата е зголемен на 4.985 mAh, а безжичното полнење поддржува до 25 W. Променета е и главната камера, која сега користи поголем сензор.

Меѓу новите бои особено се издвојува „Hibiscus“, интензивна нијанса која го прави „Pixel 11“ значително повпечатлив во споредба со традиционалните црни и сиви телефони.

„Pro“-моделите добиваат светлосен прстен

„Pixel 11 Pro“ и „Pixel 11 Pro XL“ носат една од визуелно најинтересните новини на „Google – HiLight“.

Во рамките на LED-блицот на задната страна е поставен дополнителен прстен со LED-светла во боја. Тие можат да светат во различни шеми и, меѓу другото, да сигнализираат кој се обидува да ве контактира.

Идејата потсетува на некогашните LED-светла за известувања на „Android“ телефоните, но во значително помодерна форма.

„HiLight“ засега може да реагира на повици и пораки од луѓе кои се наоѓаат во контактите. Така корисникот преку светлосниот сигнал може да препознае кој му се јавува или му испраќа порака без да го погледне екранот.

Стандардниот „Pixel 11“ ја нема оваа функција.

Нови камери, но и една одлука што нема да им се допадне на сите

„Pro“-моделите го користат истиот Tensor G6 како „Pixel 11“, но добиваат посветол екран, нова главна камера од 50 MP и нов телефото сензор од 48 MP.

Основниот простор за складирање е зголемен на 256 GB.

Сепак, постои и промена која нема да ги израдува сите потенцијални купувачи. Почетната верзија на „Pro“-моделите сега има 12 GB RAM, додека 16 GB меморија се достапни дури кај верзијата со 512 GB простор.

Капацитетот на батеријата исто така е малку намален во однос на претходната генерација, па деталните тестови допрва треба да покажат колку енергетски поефикасниот Tensor G6 ќе успее да го надомести тоа.

Меѓу новите бои е и „Canyon“, светлопортокалова нијанса со златни детали. Променета е и верзијата „Obsidian“, која сега има мат наместо сјајна рамка.

„Pixel 11 Pro Fold“ конечно е полесен

Можеби најзабележливата физичка промена ја доби „Pixel 11 Pro Fold“.

Претходниот преклопен телефон на „Google“ беше прилично тежок и гломазен, додека новиот модел во рака остава впечаток на телефон чија тежина е многу поблиска до онаа на класичните големи премиум модели.

Цената на намалувањето на тежината се гледа кај батеријата. „Pixel 11 Pro Fold“ има батерија со капацитет од 4.806 mAh, додека претходникот имаше 5.015 mAh.

„Google“ затоа во голема мера се потпира на енергетската ефикасност на Tensor G6 за да обезбеди добра автономија.

Преклопниот модел задржува 16 GB RAM, добива подобрени камери и посветли екрани, како и системот HiLight на задната страна.

Намален е и модулот со камерите, па задната страна изгледа помалку гломазно.

Сепак, една работа не исчезна – преклопот на внатрешниот екран и натаму е забележлив. Во период кога конкурентските производители вложуваат многу напори линијата на преклопување да биде што помалку видлива, ова за дел од купувачите би можело да биде значаен недостаток.

„Pixel Watch 5“ добива поголема батерија

„Google“ го освежи и својот паметен часовник.

„Pixel Watch 5“ е достапен во големини од 41 и 45 милиметри, а една од поважните хардверски промени е зголемувањето на капацитетот на батеријата кај двете верзии.

Внатрешната меморија е двојно зголемена, на 64 GB, а „Google“ наведува и подобрени перформанси.

Визуелно, сепак, часовникот е многу сличен на претходниот „Pixel Watch 4“.

Претставена е и верзија „Champagne Gold“ со ремче „Canyon Active Band“.

„Fitbit“ без екран

Најнеобичниот уред во новата понуда всушност нема екран.

„Fitbit Air“ е подостапен фитнес-тракер наменет за корисници на кои не им е потребен уште еден дисплеј на зглобот.

Уредот беше претставен уште во мај, а сега е најавен и за индискиот пазар, каде продажбата треба да започне во октомври.

„Google“ ги покажа и „Pixel Buds Pro 2“ во нова маслинесто-зелена боја. Кај слушалките нема хардверски промени – станува збор за постоечкиот модел во нова нијанса.

Новата генерација, така, не претставува целосна револуција во хардверот на „Google“. Компанијата годинава се определила за унапредување на постојните уреди – поефикасен чип, повеќе простор за складирање, подобри камери, полесен преклопен телефон и поголеми батерии кај часовникот.

А можеби најинтересната новина всушност враќа една стара идеја од „Android“ телефоните во модерна форма – светлосен сигнал кој ви покажува дека имате известување.