ЕЦБ очекува значителна корекција на цените на технолошки акции

Европската централна банка предупредува дека прекумерниот оптимизам на инвеститорите кон американските технолошки акции би можел да заврши со корекција на пазарот со сериозни последици за пошироката економија. Инвеститорите масовно инвестираат во технолошките компании очекувајќи дека вештачката интелигенција фундаментално ќе ја промени глобалната економија, па затоа проценките на најголемите технолошки компании се далеку над историските просеци.

Анализа објавена на блогот на ЕЦБ, која не мора да го претставува официјалниот став на банката, вели дека искуствата од претходните технолошки револуции укажуваат на зголемен ризик од пад на цените на акциите. Дури и ако очекувањата за успехот на технологијата со вештачка интелигенција се остварат и компаниите го зголемат профитот, нивните акции би можеле да паднат бидејќи можеби нема да ги исполнат исклучително високите очекувања на пазарот за иден раст на заработката, објавува Ројтерс.

Дополнителен проблем е психологијата на инвеститорите. Кога има прекумерен оптимизам, инвеститорите можат да ги зголемат цените на акциите далеку над нивото оправдано со деловните резултати на компанијата. Кога расположението се менува, падот може да биде многу посилен отколку што би бил доколку инвеститорите беа порационални во нивното вреднување на компаниите. Затоа евентуалниот излив на технолошки оптимизам може да биде ненадеен.

Таквата корекција не би била само американски проблем. Европските домаќинства имаат околу 440 милијарди евра изложеност на акциите на седумте најголеми американски технолошки компании, познати како „Величествените седум“, додека европските пензиски фондови и осигурителни компании се исто така изложени на ист износ. Иако европските акции во моментов се порационално вреднувани, нивните движења се силно поврзани со американскиот пазар, па затоа голем пад во САД веројатно би влијаел и на европските берзи.

Најголемиот ризик, според анализата на ЕЦБ, не е самата корекција на технолошките акции, туку можноста таа да се совпадне со поширока финансиска нестабилност. За разлика од времето на пукањето на дот-ком меурот, централните банки и владите денес имаат помалку простор да ги ублажат последиците со намалување на каматните стапки или фискални мерки. Во исто време, никој не може со сигурност да предвиди кога ќе се случи корекцијата, бидејќи ваквите циклуси на раст и пад генерално се препознаваат дури откако ќе се случи тоа.