Грција под „жолт аларм“: Ветерот за кратко стивна, метеоролозите најавуваат нов удар – испратено е предупредување до туристите

Иако ситуацијата со пожарите во Грција во моментов е малку помирна, тоа е само краток одмор пред нов бран на топлина и силни ветрови, додека вкупниот број на жртви од почетокот на сезоната достигна седум лица.

Ветерот, кој дуваше со брзина од 100 километри на час, се смири, но метеоролозите предвидуваат зголемување на температурата и повторно засилување на ветерот во следните два дена, што претставува директна опасност за појава на нови пожари.

Се наведува дека на островот Саламина, две лица неодамна го загубија животот во куќа која беше зафатена од пожар во рок од само десет минути, пред доаѓањето на пожарникарите. Со овие две жртви, вкупниот број на жртви се искачи на седум – по претходните смртни случаи на тројца пожарникари на Крит и двајца членови на екипажот на хеликоптерот.

Благодарение на брзата реакција на локалните служби, десет лица беа повредени во Саламис, но 600 лица беа успешно евакуирани, додека сите патни правци беа блокирани на време за да се спречат граѓаните да ги возат своите возила во пожарот.

Две третини од земјата сè уште е под жолт аларм, вклучувајќи ја Атика, дел од централна Грција и целиот Пелопонез. Во последните десет дена избувнаа 400 пожари, а од почетокот на сезоната дури 2.700, што покажува колку е ризична ситуацијата и колку може да се очекува нови беснеечки пожари секој ден.

Екстремните климатски промени донеле и ненадејни поплави, како оние на југот на Пелопонез во областа Мани, каде што поројните дождови предизвикаа огромна материјална штета по пожарот.

Туризмот нема да страда поради пожарот

Во однос на безбедноста на туристите, драмата на Халкидики успешно заврши и нема ниту еден граѓанин во опасност.

Туризмот оваа година е малку послаб отколку во претходните сезони. Сепак, но пожарите не можат да влијаат на бројот на туристи во Грција.

Луѓето нема да го откажат одморот во Грција поради тоа, но мора да бидат подготвени, бидејќи, како што можете да видите, за неколку минути се наоѓате во ситуација буквално да ја напуштите плажата во костим за капење, без пасош, без пари, без ништо, а сепак не можете да го понесете сето тоа со себе на плажа“, истакнуваат експертите.

Клучна улога во спасувањето животи игра системот 112, чии предупредувања и наредби за евакуација на граѓаните и туристите мора строго да ги следат без да се обидуваат да се вратат во сместувачкиот капацитет за лични работи. Причините за пожарите често се човечкиот фактор, поради што од почетокот на сезоната се приведени 280 лица.