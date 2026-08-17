ЕУ подготвува нов пакет санкции против Русија

Високата претставничка на ЕУ за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, изјави дека Брисел подготвува нов пакет санкции против Русија и рече дека сојузниците на Кремљ можат да сметаат на тоа.

„Јули беше најсмртоносниот месец за украинските цивили. Русија не победува на бојното поле и затоа сè повеќе насочува ракети кон украинските цивили и инфраструктура. Тоа е систематски терор. Русија сака да ги направи украинските градови непогодни за живеење“, рече Калас, според германскиот весник „Велт“.

Таа ја осуди Русија за нападот врз бродови полни со жито во Црното Море и со тоа загрозување на глобалното снабдување со храна.

Таа процени дека Русија ги почувствувала санкциите на ЕУ, кои веќе ја чинеле руската воена машина повеќе од една милијарда евра, и најави нови санкции.

„На есен ќе предложам најсеопфатен список на санкции од почетокот на војната. Доколку се усвои, бројот на санкционирани руски лица, компании и организации веднаш ќе се зголеми за една третина. Притисокот мора да се зголеми сè додека Русија не ја заврши војната“, рече Калас.