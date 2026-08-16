Приходите на „Anthropic“ пораснаа од 787 милиони на повеќе од 11,5 милијарди долари

Американската компанија за вештачка интелигенција „Anthropic“ остварила повеќе од 11,5 милијарди долари приходи во вториот квартал од 2026-та година, што е најмалку 14 пати повеќе во споредба со истиот период минатата година, покажуваат документи до кои дошол „Bloomberg“.

Компанијата која го развива четботот „Claude“ во вториот квартал пријавила прелиминарни приходи од над 11,5 милијарди долари. За споредба, во истиот период во 2025-та година приходите изнесувале 787 милиони долари, додека во првиот квартал годинава биле 4,73 милијарди долари.

Според документите, „Anthropic“ во вториот квартал од 2026-та година остварила и позитивна прилагодена оперативна добивка.

Сепак, разговорите со потенцијалните инвеститори сè уште траат, па бројките може да бидат променети. Од „Anthropic“ не сакале да ги коментираат информациите.

Брзиот раст доаѓа во период кога „Anthropic“ води сè посилна битка со „OpenAI“ за корпоративните корисници.

Компанијата, која некогаш се сметаше за аутсајдер во трката за доминација во вештачката интелигенција, бележи голем раст на бројот на професионалци кои го користат нејзиниот софтвер за автоматизација и оптимизирање на работните задачи, особено во програмирањето.

Според пресметките врз основа на актуелното темпо на приходи, годишниот приход на „Anthropic“ во мај ја надминал границата од 47 милијарди долари.

Според „Bloomberg“, годишниот темп на приходи на „OpenAI“ надминува 40 милијарди долари, иако двете бројки можеби не се пресметани на целосно ист начин.

„Anthropic“ во моментов одржува состаноци со инвеститори во пресрет на можно примарно јавна понуда на акции (IPO).

Компанијата во доверливост поднела документи за излегување на берза, а според информациите на „Bloomberg“, работи со големите финансиски институции „Morgan Stanley“, „Goldman Sachs“ и „JPMorgan Chase“ на подготовката на IPO-то.

„Anthropic“ сака да го искористи огромниот интерес на инвеститорите за компаниите од секторот на вештачката интелигенција за да обезбеди дополнителен капитал и да ја задржи предноста пред „OpenAI“ и другите конкуренти.

Компаниите од овој сектор во моментов трошат стотици милијарди долари на развој на најнапредните модели за вештачка интелигенција.

Доколку „Anthropic“ излезе на берза оваа есен, компанијата би можела да го направи тоа пред „OpenAI“, но и пред кинескиот „AI“ конкурент „DeepSeek“, кој исто така се подготвува за „IPO“.

Според извори запознаени со процесот, „DeepSeek“ би можел да поднесе барање за излегување на берза уште годинава.

Трката во вештачката интелигенција веќе има силно влијание и врз берзанскиот пазар. Според податоците собрани од „Bloomberg“, компаниите што годинава излегле на берза собрале вкупно 256,4 милијарди долари, без да се вклучат компаниите со посебна намена за излегување на берза и други финансиски инструменти.

Тоа е најголема сума собрана преку берзански листирања во една година од 2021-ва година.