„Grok 4.6“ е тука! Брутални перформанси и драстично помал ценовен шок во светот на „AI“

Во јули, „SpaceXAI“ го лансираше „Grok 4.5“, врвен модел обучен во соработка со „Cursor“. Обучен на десетици илјади NVIDIA GB300 графички процесори, „Grok 4.5“ постигна силни резултати во бенчмаркот, заостанувајќи само зад „Fable 5“ на „Anthropic“ и „GPT-5.6 Sol“ на „OpenAI“, а воедно нудејќи значително пониски трошоци.

Надоградувајќи се на успешното лансирање на „Grok 4.5“, „SpaceXAI“ сега го претстави „Grok 4.6“, нов напреден модел обучен со специфичен фокус на долготрајни задачи, користејќи внимателно избрани податоци генерирани од самиот модел на расудување, напредни технички концепти и висококвалитетни инженерски податоци.

Исто така, е обучен на широк спектар на „RL“ задачи базирани на агенти, вклучувајќи работа со знаење, општо програмирање и неколку средини специфични за доменот. Во споредба со „Grok 4.5“, компанијата тврди дека новиот модел може да произведе подобри први обиди за креирање визуелни и интерактивни апликации.

На Индексот за интелигенција на вештачка анализа, кој ги мери перформансите на девет популарни тестови за вештачка интелигенција, „Grok 4.6“ се изедначи со „GPT-5.6 Sol“, заостанувајќи само пред „Opus 5“ и „Fable 5 Max“. На тестот „GDPval-AA v2“, моделот постигна „Elo“ резултат од 1753, заостанувајќи само пред „Claude Opus 5“. На „AA-Briefcase“, сопствениот тест на „Artificial Analysis“ за долготрајни задачи за знаење базирани на агенти, „Grok 4.6“ постигна „Elo“ резултат од 1577, зад „Claude Opus 5“.

И покрај овие подобрувања во перформансите, „Grok 4.6“ работи со 80 TPS (токени во секунда) и се нуди по многу конкурентна цена. „Grok 4.6“ чини 2 долари за милион влезни токени и 6 долари за милион излезни токени, додека побрзата верзија чини 4 долари за милион влезни токени и 12 долари за милион излезни токени. Корисниците на платформите „Cursor“ и „Grok Build“ можат да почнат да го користат моделот „Grok 4.6“ почнувајќи од денес.

Моделот е достапен и преку „API“ за развивачи. Како временска промоција со ограничено време, „SpaceXAI“ нуди двојно поголема вклучена потрошувачка на овој модел во рамките на платформите „Grok Build“ и „Cursor“ за првата недела.