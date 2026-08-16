„Lamborghini“ го претстави најбрзиот и најмоќниот автомобил во својата историја (ФОТО/ВИДЕО)

Италијанскиот производител „Lamborghini“ го искористи „Monterey Car Week“ за да го претстави новиот „Revuelto SV“, најмоќниот и најбрзиот сериски автомобил во историјата на брендот.

Суперавтомобилот се потпира на 6,5-литарски V12 мотор, два аксијални електрични мотори напред и уште еден на задната оска, кој се наоѓа над осумстепениот менувач со двојна спојка. На овие се додава и нова литиум-јонска батерија од 7,3 kWh која обезбедува до четири пати поконзистентни перформанси во споредба со „Revuelto“.

Вкупната моќност на погонскиот систем е 1065 коњски сили и 1425 Nm вртежен момент. Ова е за 50 ks повеќе од стандардниот автомобил и му овозможува на „Revuelto SV“ да забрза од 0-100 km/h за 2,4 секунди и до 200 km/h за 6,7 секунди. Максималната брзина е над 345 km/h.

Промените кај стандардниот „Revuelto“ се протегаат надвор од погонскиот склоп, бидејќи автомобилот е опремен со ревидирана суспензија со рачно прилагодливи амортизери инспирирани од трките „GT3“. Ова ја зголемува агилноста за 17% и страничното прилепување за 10% во споредба со стандардниот модел.

Моделот е опремен со централно заклучувачки тркала кои се со димензии 20 инчи напред и 21 инч назад. Тие се поддржани од нов карбон-керамички систем за сопирање CCM-R Plus кој има „вентилација на тркачки автомобил“, како и „иновативна 3D карбонска структура“. Дисковите се со димензии 420 mm напред и 410 mm назад, а системот нуди зголемување од 11% во максималното забавување, како и подобрување од 23% во дисипацијата на топлината.

Креаторите на автомобилот, исто така, укажуваат на нов интегриран систем за контрола на сопирачките со инерцијален сензор од нова генерација кој континуирано го следи движењето на возилото во реално време. Ова овозможува „подлабоко разбирање на движењето на возилото“, што овозможува попрецизни и поодзивни дејства на сопирање, помагајќи да се спречи блокирање на тркалата и обезбедувајќи подобрена ефикасност на сопирање.

За да се издвои, автомобилот е опремен со уникатен преден дел со изразен сплитер. На нив им се придружуваат црни акценти, изложен карбонски материјал и специјална боја „Super Veloce“. Други карактеристики вклучуваат фиксирано задно крило и нови канали за ладење за задните сопирачки. Исто така, постои спортски издувен систем со мат сива завршница, како и специјално подесување. Благодарение на бројните промени, „Revuelto SV“ генерира 80% повеќе притисок од „Revuelto“ и 10% повеќе од стариот „Aventador SVJ“.

На прв поглед, ентериерот е идентичен со стандардниот модел. Сепак, има малку модифициран волан со црвен селектор на режимот „Pilota“. Тој е уникатен за „Revuelto SV“ и „Lamborghini“ тврди дека „отклучува високо персонализирана конфигурација на возење изградена околу индивидуален систем за контрола на влечење со пет брзини директно инспириран од искуството со трки „GT3“ на „Lamborghini“.

На други места, има карбонски панели на вратите и ажурирани дисплеи со посебна графика. Спортските седишта обложени со карбон се стандардни, но клиентите можат да се одлучат за целосно карбонски тркачки седишта.

Производството на специјалниот „Revuelto“ ќе биде ограничено на 1.963 единици, а автомобилот ќе биде многу прилагодлив. Цената сè уште не е објавена, но сигурно е дека ќе биде превисока.