Дигиталното евро како штит против американската доминација во трансакциите за плаќање

Европа троши милијарди евра секоја година за плаќања со картички, а речиси сите овие плаќања се обработуваат надвор од европските системи. Огромното мнозинство трансакции со картички се одвиваат преку Visa или Mastercard, двете американски компании кои доминираат во глобалниот платен промет.

Со години, таа зависност се сметаше за цена на ефикасноста што овие американски компании ја обезбедуваа секој пат кога картичката се користеше за плаќање на услуга или производ. Сепак, европските лидери сега ја гледаат оваа зависност како ризик што Европа повеќе не може да го игнорира, особено поради можноста оваа инфраструктура еден ден да се претвори во геополитичко оружје.

Ова е токму еден од аргументите што ги повика Европската централна банка (ЕЦБ) додека бараше поддршка од Европскиот парламент за воведување на дигиталното евро. Институцијата предводена од Кристин Лагард предупредува дека потпирањето на странски системи за плаќање ја остава Европа изложена на политички притисок или ненадеен прекин на услугите.

Не е само воената безбедност на Европејците што Доналд Трамп би можел да ја наруши речиси преку ноќ. Што би се случило ако претседателот на Соединетите Американски Држави одеднаш ја затвори целата инфраструктура што им овозможува на Европејците да плаќаат за стоки и услуги секој ден? Последиците би можеле да бидат големи и сериозни. Во Русија, каде што компаниите зависеа од Visa и Mastercard за 60 проценти од плаќањата, санкциите на САД ги принудија овие компании да ги суспендираат операциите и ги оставија обичните граѓани без пристап до пари и можност за купување стоки.

Трошоците и податоците во срцето на дебатата

Според податоците од Европската централна банка (ЕЦБ), американските гиганти за плаќање Visa и Mastercard учествуваат со 61 процент од плаќањата со картички во Еврозоната и ги опфаќаат речиси сите прекугранични трансакции со картички.

Ова значи дека секој пат кога вршиме плаќање со картичка или мобилен телефон, информациите за таа трансакција ја напуштаат Европската Унија и се чуваат во трета земја, како што се САД, каде што можат да се користат за креирање профил на потрошувач.

Друг аргумент се однесува на трошоците за водење бизнис. Трговците тврдат дека надоместоците на мрежата на картички драстично се зголемија во последните години. Износот на овие надоместоци се одредува според комерцијалните услови дефинирани надвор од ЕУ. Затоа, директните плаќања од сметка до сметка можат да ја зајакнат конкуренцијата и да им помогнат на компаниите и потрошувачите да ги намалат трошоците.

Намалувањето на зависноста од структурите со седиште во САД, исто така, се вклопува во целта поставена од претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, која ги следи препораките од извештајот на Марио Драги и Енрико Лето за потребата Европа да стане поконкурентна со големите компании од земји како што се САД и Кина.

Марио Драги, поранешен претседател на Европската централна банка, предупреди дека глобалната меѓузависност се претворила од механизам на меѓусебно ограничување во алатка за влијание и контрола, бидејќи длабоката економска интеграција создава стратешки зависности што силите што не се усогласени со другите блокови можат да ги претворат во оружје.

Ваквите предупредувања не доаѓаат само од Европа. Постои сè поизразено разбирање дека, во сегашниот период на геополитичка фрагментација, платните системи станаа прашање на суверенитет.

Канадскиот премиер Марк Карни ги повтори овие загрижености претходно оваа година на Светскиот економски форум во Давос, во говор кој силно одекна низ целиот свет поради неговата јасност.

„Големите сили почнаа да ја користат економската интеграција како оружје, тарифите како средство за притисок, финансиската инфраструктура како инструмент за принуда и синџирите на снабдување како ранливи точки што можат да се експлоатираат. Не можете да живеете во илузијата дека интеграцијата носи взаемна корист за сите кога токму таа интеграција станува извор на вашата подреденост“, нагласи канадскиот премиер.

Дигиталното евро како одговор на Европа

Од оваа страна на Атлантикот, дигиталното евро, дизајнирано како основа на инфраструктура за електронско плаќање низ цела ЕУ, се смета за начин Европа да ја спроведе својата стратешка автономија во пракса.

„Сите овие потенцијални геополитички тензии и вооружувањето на секој постоечки инструмент јасно го зголемуваат нивото на ризик. Ова дополнително ја зајакнува потребата од европски систем за плаќање кој може да одговори на сите потреби и кој е изграден врз европска технологија и инфраструктура – со други зборови, систем кој е целосно под наша контрола“, рече Пјеро Чиполоне, член на Извршниот одбор на Европската централна банка, во изјава за шпанскиот весник „Ел Паис“ во јануари.

Последната фаза од преговорите меѓу Европскиот парламент и владите на земјите-членки за тоа како ќе функционира дигиталното евро е веќе во тек. Дигиталното евро ќе биде електронска форма на пари издадена и гарантирана од Европската централна банка. Наменето е да ги надополни готовината и постојните банкарски услуги, а не да ги замени.

Системот ќе овозможи и онлајн и офлајн плаќања, при што ЕЦБ ќе ја обезбеди основната инфраструктура, додека комерцијалните банки и давателите на услуги за плаќање ќе им понудат на своите клиенти дигитални услуги поврзани со еврото. Се очекува трговците да плаќаат пониски такси отколку што плаќаат денес за трансакции со картички.

Најинтензивниот дел од преговорите се очекува на есен, додека конечното усвојување моментално е планирано за крајот на годината. Дигиталното евро треба да биде достапно за плаќања на граѓаните од 2029 година, по пилот-програмата што треба да започне во 2027 година и ќе вклучува 36 даватели на услуги за плаќање, со цел да се тестира функционирањето на идната валута.

Португалија е меѓу земјите со најголем број институции што учествуваат во тестирањето. Двете најголеми домашни банки, Caixa Geral de Depositos (CGD) и Banco Comercial Portugues (BCP), се избрани да учествуваат во иницијативата за тестирање на имплементацијата на дигиталното евро, заедно со Unicre, давател на услуги за плаќање во сопственост на приватни португалски банки.

Лагард во јули изјави дека проектот има двојна цел: да го зајакне економскиот суверенитет на Европа и да го модернизира платниот систем, нагласувајќи истовремено дека Унијата сè уште во голема мера се потпира на платните мрежи во сопственост на странски компании.

„Најмногу се потпираме на американски, но понекогаш и на кинески мрежи за обработка на плаќања. Ни треба европско решение затоа што сакаме да бидеме суверени дома“, рече Лагард.

Глобалната трка за градење сопствени платни системи

Иако јавното европско решение сè уште не е оживеано, приватните актери веќе напредуваа, со цел да создадат заедничка мрежа што би овозможила интероперабилност на различни платни системи.

Европската алијанса за плаќања (EuroPA) и Европската иницијатива за плаќања (EPI) потпишаа договор за поврзување на нивните системи за моментално плаќање, создавајќи платформа што потенцијално би можела да достигне 380 милиони корисници во 15 европски земји.

EuroPA ги обединува португалскиот платен систем MB WAY, шпанскиот и андорскиот Bizum, италијанскиот Bancomat, Nordic Vipps MobilePay (Норвешка, Данска, Финска и Шведска), полскиот Blik и грчкиот IRIS. EPI, преку брендот Wero, опфаќа плаќања во земји како Германија, Белгија, Франција, Холандија и Луксембург.

Целта е да се овозможат прекугранични плаќања во иднина без потреба од промена на апликацијата. На пример, корисник на францускиот систем Wero би можел да испрати пари до контакт во Шпанија преку Bizum, практично на ист начин како да станува збор за домашна трансакција.

Надвор од Еврозоната, сличен проект во Обединетото Кралство

Надвор од Еврозоната, сличен проект ги прави своите први чекори во Обединетото Кралство. Во јуни, Иницијативата за плаќања во Велика Британија, нова компанија поддржана од најголемите банки во Велика Британија, беше лансирана со цел да се ослабне доминацијата на американските мрежи на картички во индустријата за плаќања.

Поддржана од некои од најголемите банки во Велика Британија, вклучувајќи ги Barclays, NatWest, Lloyds и HSBC, шемата за плаќање, регулирана од Управата за финансиско однесување (FCA), беше лансирана за да се забрза усвојувањето на директни плаќања од сметка до сметка, заобиколувајќи ги мрежите на картички.

Според извештајот од 2025 година на Британскиот регулатор за платни системи, околу 95 проценти од трансакциите со картички во Обединетото Кралство се обработуваат преку платни системи во сопственост на Mastercard и Visa. Нивната доминација стана уште поизразена бидејќи употребата на готовина низ целата земја продолжува да опаѓа.

Оваа реалност е уште поочигледна во Бразил, каде што најчестиот метод на плаќање е PIX – брз и бесплатен дигитален систем кој првично беше лансиран како алатка за моментален трансфер на пари и оттогаш стана еден од најпопуларните методи на плаќање меѓу Бразилците.

За само неколку години, PIX се искачи на врвот на листата на платни трансакции во Бразил. Според податоците од Централната банка на Бразил, овој систем сочинува 54 проценти од сите трансакции во земјата денес, а PIX во меѓувреме стана една од клучните точки на спор во трговскиот конфликт меѓу Бразил и САД.

На само неколку месеци до претседателските избори во Бразил, платниот систем создаден од Централната банка на Бразил стана една од точките на спор меѓу владата на претседателот Луиз Инасио Лула да Силва и администрацијата на Доналд Трамп. Вашингтон го обвинува Бразил дека го фаворизира државниот систем за плаќање и се вклучува во нелојална конкуренција со американските компании што работат во овој сектор, особено компаниите за картички.

Американските критики кон PIX допреа до чувствителна точка во Бразил и беа сфатени од јавноста како повеќе напад врз суверенитетот на земјата отколку како едноставен трговски спор. Претседателот на Колумбија, Густаво Петро, ​​дури и застана во одбрана на PIX. Лидерот на оваа јужноамериканска земја ја изрази својата поддршка за бразилскиот систем за моментално плаќање и навести дека сличен модел би можел да се воведе во Колумбија.

Колумбија, од друга страна, веќе има своја приказна за успех – Bre-B. Системот за моментално плаќање на Колумбија ги заврши своите први шест месеци.

Зошто „роамингот“ е најпрагматичен начин?

Како што се создаваат и консолидираат сè поголем број платни системи, расте и потребата за нивно меѓусебно поврзување. Бразилската финтех компанија PagBrasil, специјализирана за прекугранични електронски плаќања, развива систем што ќе им овозможи на корисниците да плаќаат во странство во реално време, користејќи ја нивната банкарска апликација или дигитален паричник, практично на ист начин како и дома.

Решението, наречено RoamingPay, поддржува плаќања преку QR кодови преку локални платни системи и моментално е достапно во Бразил, Аргентина и Парагвај.

Извршниот директор и ко-основач на PagBrasil, Алекс Хофман, верува дека иднината е во тоа сите електронски платни системи да можат да комуницираат едни со други, што би ги намалило трошоците и за потрошувачите и за трговците. Следејќи го примерот на „роамингот“ што веќе постои во телекомуникациите, корисниците би го задржале својот национален давател на услуги, но би можеле да ги користат и во странство, во рамките на заедничките технички и правни правила.

„Намалувањата на тарифите договорени преку трговски договори, како оние меѓу ЕУ и Меркосур и меѓу ЕУ и Индија, ќе имаат вистински економски ефект само ако компаниите и потрошувачите можат флексибилно да вршат прекугранични плаќања. Без интероперабилна инфраструктура, постои ризик придобивките од намалените тарифи да се претворат во невидлива такса што се појавува во моментот на плаќање“, рече раководителот на бразилската компанија во изјава испратена до Euronews.

Решението на PagBrasil би можело да вклучи 10 земји до крајот на оваа година, додека компанијата веќе планира да се прошири на европскиот пазар. Ова е особено важно во време кога Европа сака да изгради свој систем за моментални плаќања и трансфери, како форма на заштита и зајакнување на суверенитетот во свет кој станува сè погеополитички нестабилен.

„Во сегашниот контекст на геополитички тензии, светските сили ја инструментализираа глобалната интеграција преку финансиска инфраструктура“, вели Алекс Хофман, нагласувајќи дека „прекумерната зависност од надворешна инфраструктура престана да биде прашање на ефикасност и стана стратешки ризик“.

Според извршниот директор на PagBrasil, вистинската можност за еврото лежи во создавањето интероперабилна инфраструктура за регионални плаќања, како и во поврзувањето на таа инфраструктура со други интероперабилни мрежи на различни континенти, што би ја намалило структурната ранливост во билатералната трговија.

„Недостатокот на интероперабилност делува како скриен данок, кој произлегува од неефикасноста на прилагодувањето кон нелокалните методи на плаќање во меѓународните трансакции“, повторува тој.

Во оваа смисла, објаснува Хофман, интероперабилноста се појавува како најпрагматично решение.

„Наместо да се наметне единствен систем, да се изгради основа што ги поврзува националните инфраструктури, зачувувајќи го суверенитетот и во исто време овозможувајќи поефикасни парични текови. Без ова, меѓународните трансакции престануваат да бидат природно продолжение на економските активности и стануваат точка на триење што го ограничува растот на производствените синџири“, додаде тој.

Бразилската компанија во моментов преговара за договор што би овозможил интеграција со системот MB WAY, кој го управува португалската компанија SIBS. Целта е корисниците од Португалија да можат да ја користат водечката апликација за мобилно плаќање во Португалија кога плаќаат и во Бразил.

Тоа би можело да биде првиот чекор кон поврзување на постојната европска платформа – која веќе ги обединува, меѓу другите, платните системи како што се Wero, Bizum и Bancomat – со платната мрежа развиена од PagBrasil.

Од перспектива на Хофман, нема многу смисла Европа да развива свој електронски систем за плаќање ако нејзините граѓани, штом патуваат надвор од континентот, сè уште мора да се потпираат на кредитни картички од американски компании како Visa и Mastercard.

„Владите и приватниот сектор треба да дадат приоритет на поврзувањето на постојните регионални инфраструктури, наместо да се обидуваат да наметнат централизирани системи“, заклучува тој.