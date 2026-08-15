Полета најголемиот електричен авион во светот досега – потроши само 5 долари електрична енергија(ВИДЕО)

„Heart Aerospace“ спроведе 27-минутен пробен лет на демонстраторот X1 во САД. Овој тест покажа потенцијал на погонот на батерии за драстично намалување на трошоците за комерцијални летови.

Денес, американската компанија „Heart Aerospace“, основана во Шведска, објави дека на 12 август успешно го извршила првиот лет на својот демонстративен авион X1. Тоа е најголемиот авион на батерии што некогаш летал, со распон на крилјата од 32,3 метри, должина од 23,2 метри и маса од повеќе од 11.300 килограми.

Пробниот лет со екипаж се одржа во базата на компанијата на меѓународниот аеродром Платсбург во државата Њујорк и траеше 27 минути. За време на летот, авионот достигна висина од 335 метри над земјата, додека неговиот целосно електричен погонски систем испорача повеќе од еден мегават енергија.

Успешен тест лет

Тестот беше спроведен според сертификатот на Американската федерална администрација за воздухопловство (FAA) во експерименталната категорија и вклучуваше полетување, искачување, маневрирање и слетување. Главната цел на мисијата беше да се демонстрира функционалноста на целосно електричен лет на ниво погодно за комерцијален патнички сообраќај. Напојуван исклучиво од батерии, X1 потроши електрична енергија во вредност од само околу пет американски долари за време на својот прв лет.

Овој технолошки пробив беше постигнат во време на значителен раст на цените на горивото за авијација на глобалниот пазар, кои моментално се околу 63% повисоки од минатогодишните нивоа. Раководителите на компанијата истакнуваат дека електричниот погон нуди структурно пониски оперативни трошоци и ги штити авиокомпаниите од флуктуациите на цените на нафтата. Основачот и извршен директор Андерс Форслунд нагласи дека електричните комерцијални авиони можат фундаментално да ја преобликуваат економијата на воздушниот сообраќај и да ги намалат цените на билетите за патниците.

Развој на комерцијални авиони

Demonstrator X1 служи за тестирање на клучните технологии, аеродинамиката и перформансите на летот со цел развој на производствениот модел ES-30. Тоа ќе биде хибридно-електричен регионален патнички авион со 30 седишта и конвенционални фиксни крила, кој се развива за да добие сертификат од FAA за превоз на патници. Проектот веќе е поддржан од големи авиокомпании како што се United Airlinesa, Air Canade и JSX, кои го препознаа потенцијалот на новата технологија во поттикнувањето на бизнисот и намалувањето на емисиите.

Авионот ES-30 е предвиден да влезе во комерцијална употреба во 2031 година, неколку години подоцна од првично планираното, и се проценува дека ќе ги намали оперативните трошоци на авионот за повеќе од 40% во споредба со постојните регионални модели. Намалувањето на трошоците е резултат на пониските цени на енергијата, пониските барања за одржување поради поедноставниот електричен погон и поголемата сигурност на системот. Компанијата очекува дека оваа предност во трошоците дополнително ќе се зголеми со текот на времето со напредокот на технологијата на батериите и помалата изложеност на даноци за емисии на штетни гасови. Тестовите за летови на тој модел треба да започнат во 2028 година.