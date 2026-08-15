Научниците открија кога лутата храна го штити срцето, а кога предизвикува проблеми

Лутата храна честопати добива лоша репутација поради чувството на печење што го предизвикува, како и можните стомачни тегоби што може да ги предизвика. Сепак, научниците посочуваат дека некои лути зачини можат да имаат бројни позитивни ефекти врз здравјето.

Од подобра контрола на телесната тежина до потенцијална заштита на кардиоваскуларниот систем, ова се само некои од ефектите.

Лутата и зачинета храна имаат комплексен ефект врз здравјето на луѓето – кај некои луѓе може да предизвика непријатни симптоми, додека кај други може да биде поврзана со одредени здравствени придобивки.

Не може да се каже дека е целосно штетна ниту универзално корисна, но нејзиното влијание зависи од здравствената состојба и индивидуалната чувствителност на организмот.

Според експертите, јадењата со голема количина лути зачини можат да предизвикаат непријатност во дигестивниот систем, главоболки, па дури и повраќање кај некои луѓе. Оние кои веќе имаат одредени проблеми со желудникот и цревата треба да бидат особено внимателни, бидејќи лутата храна може да ги влоши симптомите на постоечките болести.

Зачините како што се лутата пиперка, биберот, васабито, куркумата и ротквицата можат да доведат до зголемени тегоби кај чувствителните луѓе, како што се болки во стомакот, иритација на дигестивниот тракт или непријатно чувство по оброкот.

Позитивни ефекти на зачинетата храна врз телото

Сепак, истражувањата покажуваат дека зачинетата храна може да има и здравствени придобивки. Нејзината умерена консумација е поврзана со помал ризик од дебелина, кардиоваскуларни заболувања, одредени видови рак, Алцхајмерова болест, респираторни проблеми, па дури и некои психолошки проблеми.

Една од причините за потенцијалните придобивки лежи во соединенијата што се наоѓаат во зачините, како што е капсаицинот од лутите пиперки. Овие супстанции можат да влијаат на метаболизмот, чувството на ситост и разните процеси во телото, поради што зачинетата храна сè повеќе се изучува како дел од превенцијата на одредени болести.

Покрај тоа, карактеристичното чувство на печење што го предизвикува зачинетата храна може да предизвика ослободување на ендорфини и допамин, хормони поврзани со чувството на задоволство и добро расположение. Токму поради овој ефект многу луѓе уживаат во зачинетата храна, иако на почетокот создава чувство на блага „болка“.

Не е за секого

Сепак, експертите нагласуваат дека не постои универзално правило што важи за секого. Ако лутата храна предизвикува мигрена, болки во стомакот, дијареја или други непријатни реакции кај поединецот, најдобро е да се избегнува или да се намали нејзината количина.

Од друга страна, луѓето кои добро толерираат лута храна можат да продолжат да ја консумираат умерено. Во многу кујни во светот, како што се азиската, мексиканската и индиската, зачините се важен дел од исхраната со векови, а современите истражувања сè повеќе покажуваат дека умерената употреба на лута храна може да се поврзе со гореспоменатите здравствени придобивки.

Најважно е, како што истакнуваат експертите, да го слушате сопственото тело – лутата храна може да биде корисен и вкусен додаток на исхраната, но не треба да биде причина за постојана непријатност или влошување на здравствените проблеми.