Викенд хороскоп 15-16.08.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Доколку се занимавате со приватна работа можни се мали проблеми кои до крајот на викендот успешно ќе ги решите. Сосема отворено ги покажувате вашите емоции и посакувате саканото лице да го направи следниот чекор.

Бик (21.04 – 21.05)

Можно е дека ќе имате повеќе слободно време отколку што сте планирале. Ваквата ситуација многу ќе ви одговара. Во љубовта ќе бидете во потрага по емотивна личност како и вие.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Размислувате за тоа да ја промените работата. Имате впечаток дека ви се неопходни поинакви околности. Доколку сте во брак ве очекува мала тензија во односот со саканото лице.

Рак (22.06 – 22.07)

Можно е да ви биде потребен соработник со добра деловна тактика, некој со кој ќе се дополнувате. Немате време за одмор. Лесно склопувате нови познанства и многу сте отворени кон лицата од спротивниот пол.

Лав (23.07 – 22.08)

Имате многу богато деловно искуство кое ве научило на важни лекции. Пред вас се позитивни околности. Саканото лице смета дека не сте во право за некои нешта, можно е да ве очекува мала расправа.

Девица (23.08 – 22.09)

Ако соработувате со лице родено во знакот на Јарец, можете да очекувате заеднички успех. Доколку сте во врска можете да очекувате дека вашиот партнер ќе има предлог да направите некој посериозен чекор во односот.

Вага (23.09 – 22.10)

Деловниот партер ви укажал голема доверба и ве оставил сами да водите важен проект. Во љубовта можно е да се впуштите во паралелен флерт, но може да имате и проблеми.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ќе дојдете до значително финансиско подобрување. Викендот ќе ви биде многу поволен без оглед со која работа ќе се занимавате. Ќе бидете среќни со партнерот.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Секојдневните обврски започнаа да ве оптеретуваат во голема мера. Потребен ви е малку поголем одмор. Во љубовта потребно е да бидете малку посмирени во комуникацијата со саканото лцие.

Јарец (22.12 – 20.01)

Важно е да бидете подготвени да прифатите компромис со деловниот партнер. Во љубовта потребно е малку повеќе да се потрудите во односот со саканото лице.

Водолија (21.01 – 19.02)

Викендов ќе имате повеќе работа, ќе морате некако да најдете време и за неа и за семејството. Ќе имате несогласувања со некои повозрасни лица од семејството, па низ долги дебати ќе треба да пронајдете заедничко решение.

Риби (20.02 – 20.03)

Можно е понекогаш да делувате претерано самоуверено и суетно, па не сте омилени меѓу колегите. Викендот е поволен за љубов. Ако сте во врска или брак ве очекуваат прекрасни моменти.