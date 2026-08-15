Кадрирај и снимај истовремено: Камера со полупроѕирно куќиште

„Godox C100“ е необичен компактен фотоапарат кој користи полупроѕирно тело, овозможувајќи му на корисникот да ја кадрира фотографијата, а истовремено да гледа што има зад самиот уред.

Овој дизајн треба да овозможи фотографирање без корисникот да мора да ја проверува фотографијата на екранот по секое снимање. Камерата тежи околу 65 грама и има ретро дизајн кој потсетува на играчки фотоапарати, што се вклопува во сè попопуларниот тренд на уреди без екран.

Полупроѕирното тело пропушта повеќе од 50 проценти од светлината, додека екранот прикажува основен „heads-up“ дисплеј со информации за режимот на снимање, состојбата на батеријата и експозицијата.

„Godox C100“ поддржува формати 16:9, 4:3, 3:2 и 1:1, и може да снима и фотографии и видео. Користи SD картички со капацитет до 128 GB за складирање. Камерата може директно да се поврзе со телефон преку USB кабел, што овозможува прегледување и префрлање на снимени датотеки.

Освен фотографирањето, „C100“ нуди и дополнителна функција за контрола на осветлувањето. Основниот пакет на камерата е достапен за околу 40 евра на „Amazon“.