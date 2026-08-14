Изедете една шака од ова пред ручек: Спречува скок на шеќерот и го чува вашето срце здраво

Една шака бадеми пред ручек може да придонесе за ситост и помирен шеќер по оброкот. Проверете колку е доволно и како да ги јадете.

Една шака бадеми пред ручек може да биде мал трик за сите оние кои седнуваат на масата премногу гладни. Наместо едвај да стигнете до ручек, мала ужина може да помогне да се контролира гладот ​​и да се започне оброкот без прејадување.

Најголемиот проблем често не е самиот ручек, туку моментот кога ќе седнете на масата премногу гладни. Потоа две кришки леб лесно стануваат четири, а чувството на ситост доаѓа само кога веќе сте изеле премногу.

Зошто бадемите се интересни непосредно пред ручек

Бадемите содржат протеини, влакна и незаситени масти. Оваа комбинација се вари побавно од храна како бисквити или колачи, па чувството на ситост може да трае подолго и да помогне порцијата за ручек да биде поумерена.

Со други зборови, бадемите пред ручек не се замена за оброк, туку мала ужина што може да го ублажи гладот. Секако, ефектот зависи и од тоа што е на чинијата, особено количината на леб, ориз, тестенини и други јаглехидрати.

Како бадемите можат да влијаат на постпрандијалниот шеќер

Мастите, протеините и влакната во бадемите можат да го забават варењето на јаглехидратите. Затоа, гликозата од оброкот може постепено да стигне до крвта, што може да придонесе за поблаг пораст на шеќерот по оброкот.

Истражувањето објавено во списанието „Clinical Nutrition ESPEN“ покажа дека 20 г бадеми, изедени 30 минути пред главните оброци, ги подобриле гликемиските индикатори кај возрасни со предијабетес.

Резултатите можеби не се преведуваат автоматски за секого, но студијата за бадемите пред оброк и гликемијата ја поддржува оваа практична навика.

Што може да значи мала шака бадеми за срцето

Бадемите содржат мононезаситени масти, влакна, магнезиум и витамин Е. Редовното вклучување на бадеми во балансирана исхрана може да биде поврзано со поповолни нивоа на масти во крвта.

Мета-анализите на рандомизирани испитувања покажаа намалување на LDL холестеролот кај луѓе кои консумирале бадеми. Ова не значи дека бадемите сами по себе го лекуваат или штитат срцето, туку дека можат да бидат добар избор кога се заменуваат солени грицки, печива или други помалку хранливи грицки.

Колку бадеми пред ручек се доволни?

Практична количина е околу 25 до 30 грама, односно една мала шака или приближно 20 до 23 бадеми.

Повеќе не е нужно подобро. Околу 30 грама бадеми имаат приближно 170 калории, па затоа најдобро е да се гледаат како замена за бисквити, чипс или печива, а не како додаток на сè што веќе јадете.

Како да ги јадете без посебен ритуал

Наједноставниот избор се сурови или суво печени бадеми без многу сол. Шака бадеми пред ручек, 20 до 30 минути пред тоа, може да биде добра замена за печиво или бомбони.

Ако имате дијабетес, предијабетес или земате терапија, координирајте ја оваа навика со вашиот лекар. Ако имате алергија на јаткасти плодови, бадемите треба да се избегнуваат.

Мала шака бадеми нема да ја поправи лошата исхрана, но може да ви помогне да не седнете премногу гладни за ручек.