Водата е чиста, но филтерот на довербата кон државните институции е затнат

Во ера на дигитална поврзаност, потребни се само неколку минути за една гласина да се претвори во општа паника. Неодамнешниот бран шпекулации на социјалните мрежи за наводно загадена и опасна вода во Скопје покажа колку лесно може да се дестабилизира јавното мислење. Иако надлежните институции од ЈП „Водовод и канализација“ до Министерството за здравство експресно излегоа со деманти, лабораториски докази и официјални потврди дека водата е целосно безбедна и микробиолошки исправна, штетата во јавниот простор веќе беше направена. Граѓаните побрзаа да купуваат флаширана вода, а социјалните мрежи зовреа од теоријата на заговор.

Овој феномен отвора едно суштинско прашање кое оди подалеку од хемискиот состав на водата: Зошто граѓаните на Македонија побрзо ќе им поверуваат на анонимни гласини на социјалните мрежи, отколку на официјалните соопштенија на државните органи?

Случајот со скопската вода не е изолиран инцидент на лажна вест, тој е симптом на длабока и долготрајна општествена дијагноза – системски колапс на довербата во институциите. Кога граѓаните со години се соочуваат со недоследност, корупциски скандали и селективна правда, нивниот одбранбен механизам станува скептицизмот.

Според долгогодишните истражувања на јавното мислење спроведени од релевантни домашни и меѓународни организации (како ИРИ и МЦМС), довербата во клучните столбови на државата – правосудството, парламентот и владата, се наоѓа на историски најниско ниво, честопати паѓајќи под едноцифрени проценти. Во таков амбиент, каде што „официјалната вистина“ честопати била ставана под знак прашалник, секоја кризна ситуација станува плодна почва за манипулација. Народот разви рефлекс прво да се сомнева, а потоа да проверува.

Социјалните мрежи како алтернативен (и опасен) врховен суд

Кога институциите го губат својот авторитет, се создава вакуум кој веднаш го пополнуваат алгоритмите на Фејсбук, Твитер или ТикТок. Во овој паралелен универзум, „вистината“ се мери со бројот на споделувања и лајкови, а не со научни анализи и печат од акредитирана лабораторија.

Паниката со водата покажа колку лесно кризата на доверба може да се преточи во безбедносен ризик. Лажната вест за присуство на бактерии и хоспитализирани пациенти не беше само обичен дезинформациски шум, таа беше директен напад врз јавниот мир, што го принуди и Министерството за внатрешни работи (МВР) да преземе итни мерки и да повика лица на информативни разговори. Ова докажува дека дезинформациите успеваат само таму каде што теренот е веќе подготвен од претходно разочарување.