Фич го одржува кредитниот рејтинг на САД на АА+, инфлацијата и дефицитот остануваат проблематични

Во четврток, агенцијата Фич го потврди кредитниот рејтинг на Соединетите Американски Држави на ниво АА+, со стабилни изгледи. Агенцијата ги наведува нејзината огромна големина, високиот приход по глава на жител и статусот на доларот како водечка резервна валута во светот како клучни предности на американската економија.

Според Фич, американската економија се покажа како отпорна и покрај повисоките царини, намалените владини трошоци, построгите гранични контроли и зголемената неизвесност во економската политика. Таа отпорност ја покажува способноста на американската економија да апсорбира шокови и да се прилагоди на променетите услови, објавува Ројтерс.

Сепак, Фич очекува економскиот раст на САД во периодот 2026-2027 година да изнесува просечно 1,9 проценти, што е значително помалку од 2,8 проценти забележани во 2025 година. Агенцијата, исто така, укажува на слабеењето на побарувачката за работна сила и значителното забавување на создавањето нови работни места во текот на оваа година.

Инфлацијата останува еден од главните проблеми. Фич очекува просечната инфлација во 2026 година да биде 3,4 проценти, далеку над целта од два проценти на Федералните резерви. Тарифите придонесоа за зголемување на инфлацијата на основните цени на стоките, иако нивниот ефект досега беше поблаг од очекуваното.

Фич прогнозира дека дефицитот на државата ќе се зголеми на 7,4 проценти од БДП во 2026 година и ќе остане на тоа ниво во 2027 година, што би бил најголемиот дефицит меѓу земјите со рејтинг АА. Растот на трошоците за војска и камати, заедно со повисоките трошоци за здравствено и социјално осигурување, ќе ги ограничат можностите за намалување на буџетскиот дефицит.

И S&P Global го задржа рејтингот на САД на АА+ во јуни, наведувајќи ја отпорноста на економијата и силните институции. Во 2023 година, Фич го намали рејтингот на САД од највисокото ниво ААА поради очекуваното влошување на јавните финансии и повторените преговори за плафонот на јавниот долг. Минатата година, Мудис, исто така, го намали рејтингот на САД за едно ниво поради зголемувањето на јавниот долг, оставајќи ги САД без својот последен рејтинг ААА.