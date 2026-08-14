Hisense втора година по ред го задржува највисокото EcoVadis платинесто признание

Hisense повторно е препознаен меѓу највисоко рангираните компании во глобалните проценки за одржливост. Неговите европски производствени операции ја добија највисоката EcoVadis платинеста медала втора година по ред, со резултат од 89 од можни 100 поени и позиционирање меѓу најдобрите 1% компании во светот оценувани според нивните резултати во областа на одржливоста.

Во денешното деловно опкружување, успехот повеќе не се мери исклучиво преку финансиските резултати, пазарниот удел или иновациите во производите. Сè повеќе, компаниите се оценуваат и според начинот на кој управуваат со влијанието врз животната средина, се грижат за вработените, соработуваат со добавувачите и обезбедуваат одговорно управување во своето работење.

Токму овие области ги оценува EcoVadis, една од водечките светски платформи за оценување на одржливоста. Неговата методологија ги анализира системите, политиките и резултатите што стојат зад работењето на една компанија, обезбедувајќи независен увид во тоа како одржливоста е интегрирана во секојдневните деловни одлуки.

За Hisense, најновото платинесто признание е резултат на долгорочна посветеност кон вградување на одржливоста во темелите на работењето. Во изминатите години, европските производствени операции на компанијата значително ги унапредија системите за управување со животната средина и енергијата, го зајакнаа управувањето со одржливоста, ја зголемија транспарентноста преку независно верификувано известување и ги интегрираа барањата за одржливост низ целиот синџир на снабдување.

Резултатите од овие активности се видливи преку бројни иницијативи. Меѓу нив се 5,3 MW инсталиран соларен капацитет во Велење, проекти за повторна употреба на вода во производството, зголемена употреба на рециклирани материјали, целосно рециклирачки решенија за пакување, независна верификација на извештаите за одржливост и податоците за јаглероден отпечаток, како и сеопфатни програми за проверка на одржливоста кај добавувачите.

Одржливите резултати дополнително се поткрепени со меѓународно признати сертификати и стандарди, вклучувајќи SA8000 за општествена одговорност, ISO 14001 за управување со животната средина, ISO 50001 за управување со енергијата и EMAS регистрацијата, додека компанијата останува активен учесник во Глобалниот договор на Обединетите нации (UN Global Compact).

Особено значаен аспект на овогодишниот резултат е неговата конзистентност. Компанијата оценувана од EcoVadis, Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., која е одговорна за европските производствени операции, останува единствениот голем производител на апарати за домаќинство во светот што две години по ред го добива највисокото EcoVadis платинесто признание.

„Добивањето на EcoVadis платинестата медала втора година по ред покажува дека долгорочната посветеност може да се претвори во мерливи резултати. Денес, одржливоста бара исто ниво на дисциплина како и секој друг деловен приоритет: јасно дефинирани цели, сигурни податоци, добро управување и доследна реализација. Ова признание е одраз на заедничките напори на тимовите низ целата организација кои континуирано ги подигнуваат стандардите во секој сегмент од работењето“, изјави Хансон Хан, извршен директор на Hisense Europe.

Во услови кога очекувањата на потрошувачите, деловните партнери, инвеститорите и регулаторите постојано растат, транспарентноста и одговорноста стануваат сè поважни показатели за успешноста на компаниите. Независните проценки како EcoVadis претставуваат важна референтна точка за следење на напредокот и идентификување на можностите за понатамошно унапредување.

За Hisense, најновото EcoVadis платинесто признание за европските производствени операции претставува истовремено признание за досега постигнатите резултати и поттик за понатамошен развој. Тоа е надворешна потврда дека со одржливоста се управува со истата посветеност и строгост што се применуваат и во иновациите, квалитетот и оперативната извонредност.

Брендот останува фокусиран на унапредување на одржливото производство, зајакнување на одговорните деловни практики и развој на иновации што создаваат долгорочна вредност за потрошувачите, партнерите и општеството.

За повеќе информации, посетете ја веб-страницата на Hisense.