„Buick Electra L7“ станува целосно електричен (ВИДЕО)

„Buick“ ја проширува својата понуда на електрични возила во Кина со нова верзија на моделот „Electra L7“. Лимузината, која досега беше достапна како хибрид, сега добива целосно електричен погон, а нарачките веќе се отворени.

Новиот модел ја користи 800-волтната платформа „Xiao Yao“ и има батерија со капацитет од 80,6 kWh, додека за погонот е задолжен еден електромотор поставен на задната оска.

Моторот развива 282 kW, односно 384 коњски сили, а производителот наведува автономија од 702 километри според кинескиот CLTC циклус.

Тоа е значително повеќе од хибридната верзија во целосно електричен режим, која со батерија од 40,2 kWh може да помине 302 километри. Кај хибридот електромоторот развива 252 kW, односно 343 ks, додека 1,5-литарскиот турбобензински мотор служи како генератор.

На прв поглед тешко се разликува од хибридот

На прв поглед не е лесно да се разликува електричниот „L7“ од хибридната верзија.

Најзабележлива промена се полускриените рачки на вратите, кои ги заменуваат вовлечените рачки кај хибридот. Електричната верзија е достапна и во две нови бои на каросеријата – зелена и пастелнорозова.

Останатите дизајнерски елементи остануваат препознатливи, вклучително и предните светла во форма на буквата „L“, елегантниот преден дел, активните клапи во долниот дел од браникот и светлосната лента што ги поврзува задните светла.

„L7“ е голем автомобил. Долг е 5.032 милиметри, широк 1.952 и висок 1.499 милиметри, со меѓуоскино растојание од 3.000 милиметри.

Оттука, електрификацијата не донела драматични промени во изгледот. „Buick“ ја задржал постојната форма на лимузината и најголемиот дел од препознатливиот дизајн на моделот.

Два екрани напред, масажа за сите патници

Во внатрешноста има два одделни екрани – инструмент-табла од 26 сантиметри (10,25 инчи) и централен мултимедијален екран од 39,6 сантиметри (15,6 инчи).

Сепак, поинтересен дел од опремата се наоѓа во седиштата. Дури и основната верзија има греење, вентилација и масажа за сите патници.

Тоа значи дека основниот пакет опрема не е замислен како поедноставена верзија со минимална опрема со цел да се намали почетната цена.

„Electra L7 EV“ се нуди во три нивоа на опрема.

Од второто ниво, купувачите добиваат активно потпирање кое може однапред да реагира на нерамнините на патот, како и системот за автономно возење „Momenta R6“ со лидар-сензор поставен над ветробранското стакло.

Средното и најскапото ниво дополнително нудат и head-up дисплеј, па разликите меѓу верзиите не се само козметички.

Најскапата верзија има 27 звучници

На врвот на понудата е „Electra L7 Avenir“, наменета за купувачите кои сакаат уште полуксузна конфигурација.

Таа има седишта обложени со кожа „Nappa“ и аудиосистем со дури 27 звучници.

Стандардните тркала од 48,3 сантиметри (19 инчи) кај најскапата верзија може да се заменат со опционални тркала од 50,8 сантиметри (20 инчи).

Почетната цена е околу 25.000 евра

Тоа значи дека „L7 EV“ не се позиционира само како автомобил со поголема електрична автономија, туку и како луксузна лимузина со богата опрема уште во основната верзија.

Почетната цена на „Buick Electra L7 EV“ е 194.900 јуани, што е околу 25.025 евра, додека најскапата верзија чини 231.900 јуани, односно околу 29.775 евра.

Цените се наведени пред евентуалните специјални понуди и попусти.

За споредба, хибридната верзија на „L7“ почнува од 173.900 јуани, односно околу 22.330 евра.

За купувачите во Кина тоа значи дека електричната верзија бара забележливо поголема инвестиција од хибридот, но за возврат нуди значително поголема декларирана автономија и целосно го исфрла бензинскиот генератор.

Сепак, не станува збор за целосно нов модел со изменет изглед, туку за нова погонска верзија на постојниот „Electra L7“.

Засега нарачките се отворени само во Кина, а нема информации за планови за продажба на моделот на други пазари.