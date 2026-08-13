Лос Анџелес Лејкерс продаден за 12 милијарди долари

Лос Анџелес Лејкерс од среда имаат нов сопственик. Така, франшизата од Градот на Ангелите доживеа втора промена во сопственичката структура за само една година.

Неодамнешниот сопственик на Лејкерси, Марк Волтер, одлучи да се пензионира и да им го препушти бизнисот на бизнисмените Џош Кушнер и Боб Игер за неверојатна сума од 12 милијарди американски долари.

Зачудувачката бројка не е само огромна сума, туку и еден вид рекорд. Имено, ова е најголемата сума што некој ја платил за една од американските спортски франшизи.

Кога станува збор за рекордери, оваа титула им припаѓаше на Лејкерсите дури и пред споменатата продажба, поточно на поранешниот сопственик Волтер, кој пред една година плати 10 милијарди долари за да стане сопственик на тимот од Лос Анџелес. Третата најголема продажба во историјата на американскиот спорт е исто така од оваа година и претставува продажба на Сиетл Сихокс за сума од 9,6 милијарди долари.

Кога станува збор за двајцата бизнисмени кои ќе ги водат Лејкерси во наредниот период, нивните амбиции некако да станат дел од НБА се добро познати.

Споменатиот дуо беше споменат како предводник на новиот НБА проект во Лас Вегас, но Кушнер и Игер очигледно го сменија курсот и сфатија дека е подобро веќе да имаат готов бренд, отколку да градат работи од нула.

„Ние сме доживотни навивачи на НБА и ни е чест што имаме можност да станеме сопственици на Лос Анџелес Лејкерс, една од најпознатите спортски франшизи во светот. Имаме голема почит кон лидерството и визијата на Џери и Џини Бас. Ќе се посветиме на долгорочни цели, натпревар на највисоко ниво за навивачите и градот Лос Анџелес“, рекоа новите сопственици.

Интересно е што Џош Кушнер неодамна имаше намера на некаков начин да стане сопственик на Светското првенство. Бројката од 15 милијарди беше спомената во тоа време, но се крена многу прашина и јавен притисок околу целата приказна, па од тоа спортско светогрдие не произлезе ништо.

Не е толку ново поглавје за Лејкерсите, бидејќи во последно време се навикнати на промени, најголемата е на теренот, бидејќи Леброн Џејмс повеќе го нема, па ова не е нешто ново за навивачите што ќе ги промени амбициите и текот на целата франшиза.

Интересно е како се движеше пазарната цена на Лејкерсите.

Првата продажба на познатата франшиза беше направена во 1947 година. Тогаш тимот беше во Минеаполис и беше продаден за само 15.000 долари. Десет години подоцна Боб Шорт ја зголеми бројката за 10 пати, а потоа три години подоцна франшизата се пресели во Лос Анџелес. Вистинската продажба од милион долари се случи во 1967 година. Џек Кент Кук мораше да издвои 5.000.000 долари за сопственост на Лејкерсите. Семејството Бас ја презеде сопственоста во 1979 година за неверојатни 67.500.000 долари.

Поблиска историја е сè што се случи во претходната година. Марк Валтер ја купи франшизата за веќе споменатите 10 милијарди долари, а потоа Кушнер и Игер стапија на сцената со нова неверојатна сума за еден од најголемите светски спортски брендови.