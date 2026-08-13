Германците во 2025 година работеле помалку во просек отколку во претходните години

Дали луѓето во Германија работат сè повеќе и повеќе или трендот е обратен? Зависи од состојбата на економијата, возраста, полот, образованието и неколку други работи, покажува објавената анализа.

Според податоците од Федералниот институт за истражување на населението (BiB), просечните работни часови во 2025 година биле пократки од претходната година за прв пат по неколку години, објавува DPA.

Броејќи го целото население на работоспособна возраст помеѓу 20 и 64 години, работната недела била за 0,3 часа пократка од рекордот во 2023 година. Просечното „отчукано“ време во 2023 година било 28,8 часа неделно, а во 2025 година било 28,5 часа.

Вработените од помладата и средната возраст, од 25 до 54 години, работеле значително помалку, додека намалувањето кај постарите лица било незабележливо, главно поради промената на возраста за пензионирање.

BiB го припишува ова на состојбата на економијата. „Фазата на економска слабост обично е проследена со пократко работно време по глава на жител. Тоа го гледаме сега“, рече истражувачот на BiB, Харун Сулак.

Просекот за жените беше да работат нешто повеќе од 24 часа неделно, речиси непроменет од претходната година. Аналитичарите го објаснуваат ова со длабок дефицит на стручна работна сила во областите каде што жените често работат, на пример во образованието, градинките и здравствената заштита.

Исто така, постои разлика во работното време помеѓу групите според образованието. Кај луѓето со пониско ниво на образование, работното време е најдолго, а кај висококвалификуваните, најмалку е скратено.

„Во наредните децении, бројот на жители на работоспособна возраст ќе продолжи да се намалува поради стареењето на населението“, рече директорот за истражување на BiB, Себастијан Клисенер.

„Работното време по жител јасно покажува до кој степен навистина го користиме постојниот потенцијал на работна сила. Тој индикатор само ќе добие на значење.“