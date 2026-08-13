Колку заработуваат програмерите во Македонија? Платите одат и над 160.000 денари

Програмерите и натаму се меѓу подобро платените работници во Македонија, но приказната дека секој што знае да напише неколку линии код веднаш зема неколку илјади евра одамна не држи вода. Разликите во платите се огромни. Почетник може да заработува колку работник во сосема друга дејност, додека искусен програмер со добро познавање на бараните технологии може месечно да стигне до сума што за најголем дел од вработените во земјава е тешко достижна.

Актуелните податоци за платите покажуваат дека 80 проценти од програмерите во Македонија заработуваат меѓу 39.210 и 164.567 денари нето месечно. Десет проценти се под долната граница, но исто толку заработуваат повеќе од 164.567 денари месечно. Станува збор за податоци добиени од повеќе од 500 проверени испитаници.

Кај софтверските инженери горната граница оди уште повисоко. Осум од десет вработени на оваа позиција имаат нето примања меѓу 44.327 и 184.292 денари месечно.

Но, тука нема едноставна математика.

„На платата влијаат повеќе фактори, пред сè регионот, искуството и големината на компанијата“, се наведува во анализите на примањата во овој сектор.

Искуството прави голема разлика. Според истите податоци, програмер со околу пет години работно искуство може да очекува нето примања од околу 134.000 денари месечно. Тоа, секако, не значи дека секој по пет години автоматски ја добива оваа плата. Многу зависи од технологијата со која работи, проектите зад себе, познавањето странски јазици и, можеби најважно, од тоа за каков клиент работи.

Дополнителна слика даваат и платите на поспецијализираните позиции. Актуелните анализи на македонскиот пазар покажуваат просечна нето плата од околу 177.000 денари за ИТ архитект и околу 161.000 денари за водечки програмер. Кај софтверските инженери просекот е околу 107.000 денари, додека кај C# програмерите е околу 105.000 денари.

Најголемата разлика, сепак, често не ја прави програмскиот јазик, туку клиентот.

Програмер кој работи само за домашниот пазар има една преговарачка позиција. Оној што работи директно за компанија од Германија, Холандија, Велика Британија или САД игра по сосема други правила. Кај далечинската работа сумите можат да бидат значително повисоки. Глобалните податоци за програмери што работат од далечина покажуваат очекувана просечна годишна заработка од околу 70.000 долари, иако разликите меѓу земјите и нивото на искуство се големи.

Токму затоа познавачите на пазарот предупредуваат дека не треба да се гледа само бројката на платниот список.

„Кај нас програмерската плата е висока не само затоа што ИТ секторот е силен, туку и затоа што остатокот од пазарот е слаб“, оценуваат познавачи на пазарот на труд.

Има и уште една промена. Вештачката интелигенција полека ја крева летвичката за влез во професијата. Компаниите сè повеќе бараат луѓе што не само што знаат да кодираат, туку умеат да работат со алатки базирани на вештачка интелигенција, да проверуваат код, да решаваат сложени проблеми и да разбираат цел систем.

Анализите од 2026 година покажуваат дека токму почетниците потешко доаѓаат до првата работа, додека побарувачката за искусни и специјализирани инженери останува посилна.

Значи, може ли програмер добро да заработува? Може, и тоа многу добро. Но веќе не е доволно само да завршиш курс и да напишеш „developer“ на профилот. Најголемите пари одат кај оние што имаат искуство, специјализација, добар англиски и можат да преземат работа што не може лесно да ја заврши секој.

Б.З.М.