Јенот избриша половина од растот што го постигна по интервенцијата на Јапонија и САД

Јенот избриша половина од растот на својата вредност што го постигна како резултат на неодамнешните интервенции на Јапонија и САД за поддршка на валутата. Интервенцијата беше психолошки значаен потег за трговците кои следат дали ќе има дополнителна официјална поддршка, пишува „Bloomberg“.

Курсот на јапонската валута во понеделникот ослабе за 1 процент, при што тргувањето го заврши на ниво од 159,29 јени за еден долар. Со тоа јенот имаше најслабо движење меѓу валутите на земјите од Г-10.

„Без нова интервенција, валутата ќе продолжи да паѓа. Изгледа дека пазарот е разочаран што не видовме нова интервенција“, коментира Ли Фриџ, стратег во „State Street“.

На почетокот на месецот Јапонија и САД ја спроведоа првата координирана интервенција за откуп на јени од 1998-на година, што помогна во зголемувањето на вредноста на јенот од речиси 40-годишниот минимум. Валутата на крајот на јули се тргуваше за околу 164 јени за долар, по што порасна до ниво од 155 јени за долар по заедничката поддршка.

Според анализата на „Bloomberg“ на извештаите на централните банки од 31-ви јули, властите најверојатно потрошиле околу 34 милијарди долари за интервенција на девизниот пазар со цел да го поддржат јенот. Оваа мерка беше преземена откако само еден ден претходно властите потрошиле околу 53 милијарди долари – сума која, доколку биде потврдена, веројатно ќе се покаже како најголема еднодневна интервенција досега.

Слабеењето на јенот повторно се враќа, бидејќи учесниците на пазарот го насочуваат вниманието кон основните фактори. Големата разлика во каматните стапки со САД, загриженоста за фискалните перспективи на Јапонија и геополитичката неизвесност продолжуваат да вршат притисок врз јенот, и покрај уверувањата од Токио и Вашингтон дека се подготвени повторно да интервенираат доколку биде потребно.

„Сметаме дека релативно воздржаната реакција на интервенцијата ги одразува фундаменталните причини за слабоста на валутата“, наведуваат во белешка стратезите од „Goldman Sachs Group Inc.“

Според нив, „притисокот за девалвација повторно ќе се појави со текот на времето, освен ако не дојде до промена на глобалните услови или до политичко изненадување“.

Состојбата на пазарот ги нагласува ограничувањата на интервенцијата кога станува збор за промена на пошироката траекторија на јенот, бидејќи силите што стојат зад нејзиниот пад во голема мера остануваат непроменети. Тоа истовремено ги поттикнува шпекулациите дека властите повторно ќе интервенираат за да ја поддржат валутата.

Некои инвеститори се претпазливи поради послабата од вообичаената ликвидност во вторник, кога Јапонија одбележува празник, што би можело да создаде поволни услови за нова интервенција. Стратезите на „Nomura Securities Co.“, меѓу кои и Јуџиро Гото, во белешка наведуваат дека учесниците на пазарот внимателно ги следат официјалните изјави, бидејќи „вниманието ќе остане насочено кон позицијата за интервенција на јапонските и американските власти“.

Според Алекс Коен, валутен стратег во „Bank of America“, за посилен јен би била потребна или „посилна“ интервенција или сигнали дека Јапонската централна банка ќе ги зголеми каматните стапки во септември.

Брендан Фаган, макростратег на „Bloomberg“, коментира дека интервенцијата може да го исчисти задолжувањето со лост и да ги врати пазарните нивоа на почетна позиција.

„Без значително намалување на разликите во каматните стапки или доволно голема нестабилност, истите сили што доведоа до слабеење на јенот и понатаму остануваат на сила“, додава тој.

Јапонската централна банка ги остави каматните стапки непроменети на состанокот на крајот на јули. Гувернерот Казуо Уеда зазеде генерално поостар став и нагласи дека гледа поголеми ризици во однос на инфлациските перспективи.

Резимето на ставовите од овој состанок покажува дека централните банкари сигнализирале зголемени ризици од инфлација, при што еден член на Управниот одбор ја посочил можноста за забрзување на темпото на зголемување на каматните стапки.

Трговците ја проценуваат веројатноста за зголемување на каматните стапки до септември на околу 63 проценти, додека зголемувањето во октомври речиси целосно е веќе вградено во пазарните очекувања.