6 висококалорични намирници кои всушност се добри за вас

Висококалоричната храна често има лоша репутација, но самото количество калории не укажува дали храната е здрава. Храната богата со калории може да биде дел од балансирана исхрана, особено кога покрај калориите обезбедува витамини, минерали, здрави масти, протеини и влакна.

Ваквата храна може да биде корисна за луѓе кои имаат зголемени потреби за енергија, послаб апетит, се многу активни или сакаат да се здебелат на здрав начин. Сепак, важно е да се обрне внимание на големината на порциите бидејќи дури и храната богата со хранливи материи може да придонесе за прекумерен внес на калории ако се јаде во големи количини.

Јаткасти плодови

Јаткастите плодови се богати со калории, но исто така содржат незаситени масти, растителни протеини и влакна, што ги прави заситувачки и хранливо богати. Тие исто така содржат минерали и полифеноли кои можат да придонесат за здравјето на срцето, метаболизмот и дигестивниот систем.

И покрај нивната висока енергетска вредност, редовната консумација на јаткасти плодови не е нужно поврзана со зголемување на телесната тежина. Напротив, истражувањата сугерираат на врска помеѓу нивната редовна консумација и помал ризик од прекумерна тежина и дебелина.

Бадемите, ф’стаците и оревите може да се додадат во салати, овесни снегулки, житарки или јогурт.

Темно чоколадо

Темното чоколадо може да ја задоволи вашата желба за благо, а воедно содржи и корисни антиоксиданси. Богато е со флавоноиди, или полифеноли, со антиоксидантни и антиинфламаторни својства.

Темното чоколадо со содржина на какао од 70 до 85 проценти содржи околу 170 калории во порција од 28 грама, заедно со приближно 2 грама протеини и 12 грама масти. Затоа мала количина може да биде доволна за ужина или десерт.

Авокадо

Авокадото има повеќе калории од повеќето други овошја, но голем дел од тие калории доаѓаат од незаситени масти. Исто така, содржи влакна и калиум, меѓу другите корисни хранливи материи.

Истражувањата покажуваат дека авокадото може да има позитивен ефект врз здравјето на срцето, а исто така е поврзано со намалување на LDL холестеролот кај луѓе со покачени нивоа. Редовната консумација на авокадо не е поврзана со негативно влијание врз телесната тежина.

Четвртина авокадо содржи околу 80 калории и 7,5 грама масти. Може да се јаде самостојно, да се додаде во урда, да се додаде во смути или да се сервира со крекери.

Полномастен грчки јогурт

Полномасниот грчки јогурт содржи повеќе калории и заситени масти од верзиите со ниска масленост, но е исто така богат со протеини, калциум и други важни хранливи материи.

Пакување од 170 грама полномастен грчки јогурт содржи приближно 160 калории, 15 грама протеини и 7,5 грама масти.

Истражувањата покажуваат дека поголемиот внес на млечни производи, без оглед на содржината на масти, не мора нужно да има негативно влијание врз телесната тежина, составот на телото, нивото на масти во крвта или крвниот притисок. Ферментираната храна како јогуртот, исто така, може да има позитивно влијание врз вашиот цревен микробиом.

Полномасниот грчки јогурт добро се комбинира со бобинки и јаткасти плодови, а може да се користи и во смути или како замена за мајонез и павлака во сосови.

Суво овошје

Сувото овошје често се избегнува поради неговата концентрирана содржина на шеќер, но може да биде дел од балансирана исхрана. Бидејќи му е отстранета водата, содржи повеќе калории и шеќер во помала количина од свежото овошје.

Исто така е добар извор на влакна, полифеноли и минерали кои можат да придонесат за здравјето на срцето и дигестивниот систем.

Порција сушено овошје е околу четвртина чаша. Важно е да не се претерува, бидејќи консумирањето повеќе одеднаш може да предизвика дигестивни нарушувања кај некои луѓе.

Хумус

Хумусот традиционално се прави со наут, таан, маслиново масло, лимон, лук и зачини. Како резултат на тоа, содржи здрави незаситени масти, влакна, малку протеини и голем број важни хранливи материи.

Една лажица хумус има околу 35 калории, 1 грам протеини и околу 2,5 грама масти.

Храната базирана на наут може да придонесе за здравјето на дигестивниот систем, а исто така е поврзана со помал ризик од хронични заболувања. Хумусот е одличен како намаз, со пита леб или суров зеленчук.

Како да го зголемите внесот на калории без да јадете големи оброци?

Ако сакате да го зголемите внесот на калории, не мора да ја зголемувате големината на секој оброк. Само направете неколку едноставни замени и додатоци.

Додадете путер од јаткасти плодови во палачинки, тост или овесна каша наместо сируп и џем. Изберете пијалоци со поголема калорична вредност, како што е 100 проценти овошен сок, ако сакате да го зголемите внесот на енергија без да се чувствувате дополнително сити.

Јадете помали, почести оброци во текот на денот ако големите оброци не ви одговараат. Додадете здрави масти како маслиново масло, авокадо, јаткасти плодови и семки во салати, супи, овесна каша и смутија. Изберете храна богата со хранливи материи, а не само висококалорична храна.

Висококалорична храна не мора да значи нездрава. Јаткастите плодови, авокадото, полномасниот грчки јогурт, сувото овошје, темното чоколадо и хумусот покажуваат дека висококалоричната храна може да биде богата и со протеини.